A股市場早盤衝高回落，滬指午市收盤前翻綠，微跌0.03%報3475.46點，深成指升0.15%，創業板指升0.06%。滬深兩市半日成交額7963億元(人民幣．下同)，較上個交易日增量332億元或4%。兩市共2765隻個股下跌。



盤面上，豬肉及雞肉股跌幅靠前，食品飲料及白酒等消費股亦表現疲軟，正虹科技(深:000702)大跌8.2%。美國以「結構性產能過剩」為由，建議對14個貿易夥伴徵收新關稅，當中中國商品面臨最高稅率為20%。



至於上漲方面，6G概念領漲，崇達技術(深:002815、普利特(深:002324)升停封板。工信部聯合國家網信辦、發改委印發《新一代通信網建設實施方案》，要求到2030年，建成覆蓋完善、性能領先的新一代通信網。新一代通信網以5G-A/6G、萬兆光網、衛星互聯網為核心支撐。廣東省人民政府日前印發的《數字廣東建設「十五五」規劃》，亦提出加快打造新一代通信網，積極推進通智感一體化6G試驗技術攻關和應用探索。



黃金板塊活躍，曉程科技(深:300139)及招金黃金(深:000506)均升逾7%；隔夜現貨黃金一度跌超3%下探3426美元，隨後V形反轉重回3580美元，美元走跌，美債收益率回落。



《經濟通通訊社26日專訊》