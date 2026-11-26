海外擾動依然明顯，A股今日走勢反覆，滬綜指近平收，微漲0.01%報3476.88點，創業板指升0.29%，深成指險守萬點大關、收跌0.02%；滬深兩市全日成交額約1.32萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日少658億元或5%。
美國新關稅出台，擬對中國徵收最高20%的「產能過剩關稅」。路透引述分析人士認為，雖然特朗普政府對包括日本和歐盟在內的14個主要貿易夥伴發起新關稅，但真正焦點仍是中國。美國貿易代表署警告，若雙邊貿易休戰安排破裂，稅率可能升至40%，顯示在近期中美關係出現緩和跡象之際，美國政府內部對華強硬立場依然根深蒂固。
盤面上，銀行板塊逆勢走強，南京銀行(滬:601009)、交通銀行(滬:601328)、中信銀行(滬:601998)均創歷史新高；石油股領漲，中國石油(滬:601857)升3.7%，中國海油(滬:600938)升3.4%，中國石化(滬:600028)升2.2%。此前也門胡塞武裝稱已襲擊了沙特阿拉伯最大的煉油廠，且至少有兩艘船在霍爾木茲海峽觸雷，受供應擔憂影響，油價上漲。
下跌方面，豬肉股回調，正虹科技(深:000702)挫逾9%；另外軍工及機器人概念跌幅靠前。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|3900.55
|+0.06
|上證指數
|3476.88
|+0.01
|6133.33
|深證成指
|10084.04
|-0.02
|7040.44
|創業板指
|2189.82
|+0.29
|科創50
|1169.99
|-1.36
|B股指數
|260.70
|+2.32
|1.16
|深證B指
|1067.54
|-0.05
|0.44
《經濟通通訊社26日專訊》
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