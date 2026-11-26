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中紀委國家監委網站今日發文通報，中央宣傳部原副部長，原國家新聞出版廣電總局黨組書記、局長蔡赴朝嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，決定給予蔡赴朝開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



通報指，經立案審查調查，蔡赴朝喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規接受宴請和旅遊活動安排；在職工錄用工作中違規為他人謀取利益；違規從事營利活動；貪欲膨脹，以權謀私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在影視作品審批及銷售、廣告經營權獲取、旅遊項目開發等方面謀利，並非法收受巨額財物。



公開信息顯示，蔡赴朝今年75歲，北京人，長期在北京工作，曾在北京日報社先後擔任工商部記者、副主任、財貿部主任、總編室主任、編委、副總編輯等職務，之後獲調任中共北京市委宣傳部副部長、市外宣辦主任。2000年2月，他升任北京市委副秘書長、辦公廳常務副主任（正局級）；2002年6月起出任市委常委、宣傳部長，2008年1月兼任北京市副市長，負責文化、文物和精神文明建設方面的工作。



2011年2月，蔡赴朝出任中宣部副部長，廣電總局局長、黨組書記；2013年3月任國家新聞出版廣電總局局長、黨組副書記、國家版權局局長。2016年11月，蔡赴朝任全國政協教科文衛體委員會副主任，直至2018年3月退休。蔡赴朝也是中共第十八屆中央委員，以及第十二屆全國政協委員。退休8年多後，中紀委國家監委今年7月通報蔡赴朝受查。



《經濟通通訊社26日專訊》