港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|2565.31
|寒武紀
|(688256)
|1563.15
|長江電力
|(600900)
|1342.54
|藥明康德
|(603259)
|1315.77
|紫金礦業
|(601899)
|1189.39
|招商銀行
|(600036)
|1141.45
|中國平安
|(601318)
|1000.03
|瀾起科技
|(688008)
|986.45
|工商銀行
|(601398)
|924.27
|生益科技
|(600183)
|923.01
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4404.53
|中際旭創
|(300308)
|2796.51
|新易盛
|(300502)
|1966.17
|天孚通信
|(300394)
|1871.59
|北方華創
|(002371)
|1427.59
|東山精密
|(002384)
|1141.16
|滬電股份
|(002463)
|944.70
|深南電路
|(002916)
|821.53
|太辰光
|(300570)
|790.91
|美的集團
|(000333)
|756.97
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》