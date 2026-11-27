廣合科技A股(深:001389)現漲停，報90.61元(人民幣．下同)，升10%，最低價81.7元；成交1197萬股，成交金額10.31億元；量比1.6倍，換手率7.9%。
廣合科技H股(01989)升14.2%，報49.96港元，最高價50.75港元，最低價43.8港元；成交317.25萬股，成交金額1.49億港元；主動買沽比率54:46，資金淨主動買入1397萬港元。廣合科技A股較H股呈113.4%溢價。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/11/2026 13:32
廣合科技A股(深:001389)現漲停，報90.61元(人民幣．下同)，升10%，最低價81.7元；成交1197萬股，成交金額10.31億元；量比1.6倍，換手率7.9%。
廣合科技H股(01989)升14.2%，報49.96港元，最高價50.75港元，最低價43.8港元；成交317.25萬股，成交金額1.49億港元；主動買沽比率54:46，資金淨主動買入1397萬港元。廣合科技A股較H股呈113.4%溢價。
《經濟通通訊社27日專訊》
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