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國務院總理李強26日下午在北京人民大會堂會見亞洲開發銀行行長神田真人。李強表示，近年來，國際局勢不穩定不確定因素增多，對亞洲經濟造成衝擊，需要各方進一步加強區域合作。在上周亞太經合組織領導人非正式會議上，習近平主席指出要推動建設和衷共濟、開放融通、開拓創新、包容發展的亞太共同體。中方願同區域各方一道緊密協作，努力實現這一美好願景。亞行長期是區域經濟一體化的重要推動者，中方將繼續支持亞行相關工作，不斷提高雙方合作水平，共促地區發展繁榮。



*在區域一體化、互聯互通、新興產業等領域加強合作*



李強指出，今年以來，面對外部環境複雜變化，中國經濟頂住壓力穩健前行，為亞洲和世界經濟注入了寶貴的穩定性確定性。中方將繼續推動高質量發展，加快釋放自身超大規模市場需求，促進科技創新和產業創新深度融合，推動經濟持續向新向優向好，為區域發展貢獻力量。中方願同亞行一道落實新一期國別夥伴戰略，在區域一體化、互聯互通、新興產業等領域加強合作，推動雙方合作提質增效，更好實現互利共贏。



神田真人表示，今年是亞行與中國合作40周年。40年來，雙方在基礎設施建設、減貧、環境、氣候行動等廣泛領域合作實現長足進步，搭建起南南合作平台。亞行願同中方落實好新一期國別夥伴戰略，支持中國式現代化建設和「十五五」規劃實施，推動亞行同中國的合作夥伴關係邁向更高水平。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》