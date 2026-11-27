很多消費者未必聽過FineToday菲婷絲集團，但可能都買過其旗下產品：fino髮膜、SENKA Perfect Whip洗面膏、TSUBAKI洗頭水、SUPER MiLD洗髮水、KUYURA沐浴露等等，這些銷售十多年的長青產品，是不少民眾的日常護理「好幫手」。



2021年從資生堂(SHISEIDO)分拆、2026年由貝恩資本完成全資收購，今年是FineToday菲婷絲獨立運營五周年。這家日系個人護理集團的中國區業務涵蓋內地和香港，目前正在這個區域市場完成由「繼承」走向「創新」的蛻變。近日，FineToday菲婷絲中國區CEO瀨戶溫夫接受《經濟通通訊社》獨家專訪，分享集團本土化布局，以堅持十餘年的興趣--馬拉松來闡述經營邏輯；又談到親自運營社交帳號的經歷，儼然是直面中國消費者的另一扇窗口。



*五年，從「繼承」到「創新」的進化*



2021年，FineToday菲婷絲集團正式成立，其前身是資生堂集團旗下的個人護理業務，獨立之後承接了集團全球個護品牌與產品。從資生堂百年美妝積澱中繼承下來的個護品牌--fino芬濃、SUPERMiLD惠潤、KUYURA可悠然、SENKA珊珂等，構成了FineToday菲婷絲的核心版圖。



對一家從新獨立、自主參與市場競爭的企業而言，五年時間足以檢驗其生存能力。據國際時尚媒體WWD全球美妝百強榜單，FineToday菲婷絲集團2025年全年銷售額7.59億美元（約51.4億元人民幣），按年增長5.9%，高於集團原先5.5%的增長指引，在全球美妝企業中排第56位。集團基本面穩健，吸引貝恩資本在2026年出手完成全資收購。目前中國市場貢獻集團約四成銷售收入，為第一大海外市場，也是集團創新的重要源頭。



五年過去，最大的變化是甚麼？瀨戶溫夫概括為一句話：「在繼承既有品牌資產的基礎上，進一步強化以中國消費者需求為起點、自主策劃與研發產品的能力。我們將其視為從『繼承』到『創新』的進化。」



他坦言，在公司成立之初，首要任務是切實繼承資生堂時代積累的品牌資產與產品品質；同步搭建涵蓋研發、生產、銷售的一體化體系。而中國市場的消費需求、購買渠道持續快速迭代，「在中國經營本身，就是我們重新審視產品開發與營銷方式的契機。」



*Local First：本地團隊主導，ODM靈活落地*



「Local First」是集團核心戰略，落地中國的重點，是由本地團隊主導產品研發，以中國消費者需求為核心，在統一品質框架下打磨產品。



ODM是這套策略的重要載體。瀨戶溫夫特別強調，這不等於把研發外判：「FineToday菲婷絲的ODM模式，是結合集團日本研發技術與本地合作夥伴的研發、生產能力，由中國團隊主導產品企劃，在統一的品質標準之下，靈活推出契合中國消費者需求的產品。」目前中國市場ODM產品佔比約15%。



2024年，推出首款ODM產品--可悠然「和風茶庭」沐浴露；至2026年，中國ODM開發產品已經達51款。



「人才」是本土化的根基，FineToday菲婷絲中國員工數量較獨立之初增長兩倍以上，2025年起還開展了校園招聘。「本地員工本身就是消費者，熟悉市場脈動，他們的見解納入企劃與決策，直接提升產品開發的準確度。」在他看來，FineToday菲婷絲的競爭力，就是長年累積的研發與品牌信譽，加上本地團隊靈活的市場判斷力。



*雙向流動：中國研發反向輸出集團其他市場*



本土化不是單向的產品引進，而是雙向的經驗互通。FineToday菲婷絲一方面輸出集團成熟技術，另一方面，在中國沉澱的消費洞察、研發成果，反哺其他市場，把中國增長轉化為集團全球競爭力。



四大主力品牌均布局了中國專屬產品，包括可悠然月隱花田沐浴露、芬濃煥時奢醇髮膜、惠潤韌髮洗髮露、珊珂氨基酸泡沫潔面膏等。多款產品已經實現反向輸出：珊珂氨基酸泡沫潔面膏最初針對中國需求開發，後拓展至其他亞太市場；fino芬濃蓬鬆輕盈護髮精華油原本是中國限定，其後登陸日本。日本消費者也可透過跨境渠道購買部分中國開發產品。



公司亦嘗試打造全新原創品牌。獨立後首個高端護髮品牌+tmr於2024年在日本上市，產品主打蛋白質滋養，在日本市場反響理想，目前經跨境渠道在華銷售。



*三地消費觀察：共通追求功效，選擇邏輯各異*



「了解」是本土化的重要手段之一。據瀨戶溫夫觀察，日本、內地、香港三地消費者都重視產品是否適合自身肌膚與髮質，追求功效與使用感平衡，但選品參考資訊、接觸新品的渠道差異明顯。



日本消費者看重長期品牌信賴，對使用細節敏感，容易形成持續回購；內地消費者會仔細研究成分與功效，嘗試新品意願強，短視頻、直播是重要資訊渠道；香港消費者除品質之外，產地信譽也是重要考量。即使同一市場，需求也會隨年齡、生活習慣分化，品牌需要持續聆聽用戶反饋，調整產品與溝通策略。



香港社交平台不時有網民討論，SENKA藍色潔面產品的清潔力很好，甚至有人建議將其拓展為清潔劑等新品類。對於公司未來是否考慮拓展至這類產品，他認為一切皆有可能。他亦提到，內地個護市場需求愈趨細分，消費者對物有所值的判斷愈發嚴格，香氛、使用舒適感等體驗層面，同樣成為選購的關鍵。



*未來布局：推進新品、渠道下沉、供應鏈數字化*



展望未來三至五年，瀨戶溫夫稱，公司成長主軸是迭代成熟品牌，運用AI加深消費者洞察、提升營運效率，推進新品類、新品牌研發；同時，在銷售渠道和供應鏈上同步布局。線上方面，在傳統電商之外，加強短視頻、直播內容，詳細介紹產品特點和使用方法；線下重點下沉地方城市社區商超、中小型超市，拉近與普通消費者的距離。供應鏈是配套重點，公司計劃2027年在中國採用銷售、生產、庫存一體化資訊系統，縮短交貨期、優化庫存；配合今年12月啟用的新倉庫，搭建更靈活高效的配送體系。



瀨戶溫夫又介紹，集團新口號「Enriching Everyday Lives」，寄託了讓消費者擁有充實日常的願景。而在ESG層面，FineToday菲婷絲不把環保當成附加標籤，而是嵌入產品設計，替換裝就是主要著力點。



替換裝既能減少塑膠耗用，亦讓消費者以更相宜的價格回購心儀產品，實現商業價值與環保並存。數據顯示，中國區減塑量由2024年60噸升至2025年155噸，2026年截至9月，減塑規模已經追平去年全年。集團目標是2030年在中國累計減塑2000噸。現時在新品開發階段，就同步設計替換裝方案。



*西裝大叔：長跑思維用於經營，社交平台直連市場*



說到日常生活，瀨戶溫夫表示，自己堅持跑步十多年，熱衷馬拉松比賽。去年曾因受傷接受手術，休養後已恢復跑步，目前正積極備戰上海馬拉松，周跑量近百公里。工作行程再緊湊，他都會爭取時間跑步。採訪當日，瀨戶溫夫一早由上海飛北京，五點半就起床出門跑10公里，再趕去機場。



對他而言，馬拉松不只是興趣，更是一套管理邏輯：從目標倒推計劃，再按實際狀態持續調整。「馬拉松成績取決於賽前準備，企業經營一樣，設定增長目標，就要把產品、渠道、人才的準備落地，時刻檢視修正。」他鼓勵團隊成員自主判斷，管理層負責支持跟進，不強求員工一起跑步，但樂見團隊跑步圈子漸漸擴大，同時提醒大家量力而為。



賽道之外，瀨戶溫夫是跑圈小有名氣的博主「西裝大叔」。說到為人熟知的「穿西裝跑馬拉松」，他表示，初衷是方便與本地人交流--高辨識度能讓大家自然打開話題，因此一直堅持下來。



他透露，自己親自運營小紅書帳號，內容多是自己拍攝剪輯的馬拉松日常。跑步在清晨的上海外灘，江風撲面；北京CBD，央視大樓在身後掠過；東京增上寺的紅門與皇居外的碎石路，都是他腳步丈量的風景。不少人透過「西裝大叔」帳號認識他，進而關注品牌。



瀨戶溫夫表示，當初發布跑步短片並非出於營銷目的，而是堅持自己的愛好，沒想到意外搭建起和消費者直接溝通的橋樑，這讓他倍感樂趣。



五年獨立之路，FineToday菲婷絲在中國走完第一階段蛻變，由承接既有品牌資產，實現ODM落地、產品反向輸出。一如馬拉松講求配速調整，這家日系個護集團，在中國市場的長跑才剛開始。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》