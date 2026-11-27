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中國記協今日就「建設亞太共同體促進共同繁榮」主題舉辦新聞茶座。席間中國人民大學經濟學院教授王雪松表示，對中國而言，需充分利用APEC平台，深化與亞太經濟體的產業合作，推進高水平制度性開放，積極參與區域經貿規則制定，在亞太價值鏈重塑中實現從生產者、參與者，向產業鏈協同推動者、區域經濟治理引領者的角色轉變。



2025年數據顯示，APEC人口佔全球36%，GDP佔全球61%，貨物和服務貿易佔全球46%，擁有推動亞太生產網絡重構的堅實市場基礎。



*APEC五方面機制重塑區域價值鏈*



他指出，APEC五方面機制重塑區域價值鏈。一是推動貿易投資自由化便利化。APEC自1989年成立起便以此為核心目標，通過大阪行動議程、茂物目標、布特拉加亞願景2040等框架，推動成員簡化海關程序、統一貿易單證、共享通關信息、推進邊境管理數字化，降低價值鏈運行成本，提升中間品跨境流動效率與生產網絡穩定性。



二是促進區域規則協調。通過良好監管實踐、標準協調、合格評定合作、投資政策交流等，為區域規則協調創造條件。



三是加強區域全方位互聯互通。通過基礎設施、制度、人員三類互聯互通，優化價值鏈空間布局。其中基礎設施是價值鏈發展的物質基礎，直接影響跨境要素流動效率，互聯互通已納入本次APEC會議重要議程。



四是推進數字經濟合作。通過數字經濟合作、數字貿易便利化、數字基礎設施建設，推動區域價值鏈數字化轉型。



五是推動供應鏈韌性建設。2022年啟動實施第三階段供應鏈互聯互通框架行動計劃，合作重點從傳統貿易便利化延伸至供應鏈風險管理、關鍵節點識別、物流通道保障、中小企業參與等領域，覆蓋數字化基礎設施、數據流動、跨境支付、綠色供應鏈等方向。



後續發揮APEC作用需從六方面發力：推動區域產業鏈協同發展，構建更合理的產業分工體系；加強區域規則協調，降低制度性交易成本；完善區域供應鏈風險管理機制；推動數字經濟與綠色經濟深度融合；提升發展中經濟體與中小企業參與能力；增強合作機制的落地實施效果。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》