港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2898.73
|寒武紀
|(688256)
|2384.87
|工業富聯
|(601138)
|1797.95
|貴州茅台
|(600519)
|1698.28
|藥明康德
|(603259)
|1508.80
|招商銀行
|(600036)
|1429.75
|生益科技
|(600183)
|1298.74
|長鑫科技
|(688825)
|1217.14
|源杰科技
|(688498)
|1160.92
|長江電力
|(600900)
|1116.09
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4920.72
|寧德時代
|(300750)
|3395.51
|新易盛
|(300502)
|2053.04
|滬電股份
|(002463)
|1478.03
|北方華創
|(002371)
|1451.81
|勝宏科技
|(300476)
|1446.84
|東山精密
|(002384)
|1372.39
|美的集團
|(000333)
|1315.64
|立訊精密
|(002475)
|1279.10
|天孚通信
|(300394)
|1132.76
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》
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