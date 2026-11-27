根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(26日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2461 303 1700 41 2905 36 H股總數

(隻) 530 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1051 57 - - - - 上市證券

(隻) 16604 304 - - - - 總市值

(億元) 400451 638 490873 964 334566 328 流通市值

(億元) - - 471884 655 285510 328 平均PE

(倍) 10.92 24.65 13.17 10.09 22.91 8.86 成交

百萬元 212512 1207485 704801

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。



《經濟通通訊社27日專訊》