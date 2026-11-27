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《經濟通通訊27日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



服務貿易發展「十五五」規劃出台

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商務部11月26日消息，商務部等8部門日前印發《服務貿易發展「十五五」規劃》。《規劃》提出，做好金融服務產業鏈供應鏈合理有序跨境布局，提升人民幣金融服務全球競爭力。穩妥有序推動雲計算、大模型等人工智能相關服務出海，培育人工智能領域服務貿易新業態。發揮服務貿易創新發展引導基金撬動作用，帶動更多社會資本投資服務貿易和數字貿易。



新一代通訊網建設迎來「施工圖」，適時開展6G網絡建設

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工信部11月26日消息，工信部、國家網信辦、發改委日前聯合印發的《新一代通訊網建設實施方案》提出，到2030年，建成覆蓋完善、性能領先的新一代通訊網。適時開展6G網絡建設，5G-A、萬兆光網實現重點區域部署應用，基礎網絡發展水平持續領先。低軌衛星互聯網系統基本建成，頻軌資源開發利用水平大幅提升，空間網絡形成全球服務能力。



商務部：堅決反對美對中國等經濟體加徵301關稅

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商務部新聞發言人何亞東在26日舉行的例行新聞發布會上表示，美方301調查是典型的單邊主義行為，嚴重破壞國際經濟秩序，嚴重違反世貿組織規則，中方對此堅決反對。





《上海證券報》



商務部等八部門印發服務貿易發展「十五五」規劃

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商務部等八部門近日印發《服務貿易發展「十五五」規劃》。規劃圍繞加快培育服務貿易發展新動能、促進服務貿易數字化智能化綠色化發展、有序推進服務領域開放等七個方面部署了25項重點任務。



A股上市公司錨定主業積極擴產，海外產能布局成重要投資方向

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一批A股上市公司正加速投資擴產彰顯對未來市場的信心。上海證券報記者梳理發現，近期，多家上市公司相繼披露擴產計劃，投資領域涵蓋電子信息、新能源、先進製造等產業鏈，部分項目投資額達數十億元人民幣。



「都江堰．江河戰略論壇」在成都舉行

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11月26日，「都江堰．江河戰略論壇」主論壇在成都都江堰市舉行。論壇以「治水安邦·文化興邦--從治水之道到治國之道的江河戰略」為主題，來自國內外政、產、學、研等約200名代表齊聚一堂，共商新時代江河治理之計、共謀水安全保障之策、共促全球江河文明互鑒。





《證券時報》



《服務貿易發展「十五五」規劃》發布

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商務部等8部門日前聯合印發《服務貿易發展「十五五」規劃》，《規劃》以「培育發展新動能」為主線，謀劃重點任務，構建政策矩陣，培育「中國服務」品牌。



創業板做市商評價標準徵求意見，部分交易經手費可減免

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記者獲悉，深交所近日就《深圳證券交易所創業板股票做市交易業務指南（徵求意見稿）》向券商徵求意見。《指南》對做市商評價作出規定。根據《指南》，做市商評價包括股票做市月度評價與做市商年度綜合評價。年度評價在月度評價的基礎上進行，結果分為AA、A、B、C、D五檔。



適時開展6G網絡建設，二〇三〇年建成新一代通訊網

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工信部、國家網信辦、發改委日前印發《新一代通訊網建設實施方案》，提出到2030年，建成覆蓋完善、性能領先的新一代通訊網。《實施方案》提出，適時開展6G網絡建設，5G-A、萬兆光網實現重點區域部署應用，基礎網絡發展水平持續領先。