《鍾之日記》11月27日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股隔晚感恩節休市，港股昨日升260點後，今日在期指結算日再高開36點；A股初段疲軟，其後國常會會議內容發布，大篇幅部署穩市救市，A股暴漲，帶動港股升幅擴大至最多555點，半導體、AI、內銀及券商紛紛走高。恒指全日收升467點或2.1%，報22694，主板成交超過2571億元。全周恒指升283點或1.27%，結束兩周連跌。



*國家穩市訊號強，滬指收漲3.7%重上3600*



內地官媒午間報道，國務院總理李強今日主持召開國務院常務會議，研究持續深化資本市場投融資綜合改革工作等。會議強調資本市場事關經濟發展大局，要持續完善資本市場穩市機制，促進資本市場平穩健康發展。



國常會消息通常在晚間公布，此次罕見提前至中午發布，穩市訊號強烈。A股早盤一直徘徊於3500點下方，中央撐市消息一出，滬深股市開啟暴漲行情：滬綜指一舉衝上3500及3600兩個關鍵位，全日收漲3.73%報3606.49點，本周累升2.1%；深成指升7.24%，創業板指收高11.61%，科創50飆15.07%，雙創板單日漲幅均創2024年10月8日以來最大。兩市成交額19998億元人民幣，較上個交易日大增52%。



盤面上，科技股狂升，半導體板塊收漲15.4%，存儲芯片、先進封裝、算力、AI應用全線收高；粵芯半導體(深:301660)、燕東微(滬:688172)、新易盛(深:300502)等科技股紛紛升停封板。下跌方面，煤炭及石油等資源股下調，銀行股亦見回吐。



*中央穩股市預期增強，內險券商炒上*



新華社發布，國務院總理李強今日主持召開國務院常務會議，聽取推動高質量發展綜合督查情況匯報，研究持續深化資本市場投融資綜合改革工作。



會議指出，資本市場事關經濟發展大局。要持續完善資本市場穩市機制，實施好存量政策，謀劃出台增量政策，促進資本市場平穩健康發展。要推動上市公司加大分紅回購力度，加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央匯金公司的類「平準基金」功能，提供充足流動性保障。完善保險、企業年金、社保基金等中長期資金入市支持引導政策，不斷壯大中長期投資力量。加強輸入性風險防範應對。要通過深化改革增強資本市場高質量發展的內生動力，加快發展多層次資本市場。要依法強化資本市場全鏈條監管，堅決查處財務造假、違規減持等行為，有效保護投資者合法權益。



午後官媒並援引監管部門表示，將全力推動中長期資金入市政策取得更多成效；同時持續築牢資本市場風險防波堤防浪堤，全力維護資本市場平穩運行。



保險、券商股應聲炒上。中國人壽(02628)漲8.3%，新華保險(01336)升6.7%，平保(02318)升2.8%；中信証券(06030)升約9.6%，中國銀河(06881)揚8.4%，中金公司(03908)升8%，廣發証券(01776)收高7.8%。



分析指國常會此次穩市提法有四方面不同：首先是決策層級提升，執行力度將會提升；其次資本市場重要性提升，預期增強；第三點明確指出加強輸入性風險防範，這說明海外的衝擊已經被充分地納入政策考量範圍；最後無論是類平準基金還是回購的規則，加上再貸款支持，這一些已經逐步的體系化、制度化，這也就表明不再是一次性的買盤，而是穩定市場的持續性力量。



*配發H股市場意外，神華跌至1個月低*



中國神華(01088)(滬:601088)公布，擬向不少於六名承配人配售最多1.77億股新股，佔擴大後已發行股份約16.25%，每股作價38.1元，較公司上日收市價41.28元折讓7.7%，所得款項淨額約67.26億元。神華表示，配售所得款項淨額約90%，將用於償還公司及附屬公司境內債務及優化資本結構；餘下約10%，將作一般營運資金。



花旗發表研究報告指，對於中國神華配股，部分香港投資者認為事件偏負面，因H股相對A股已有折讓。不過，花旗認為此次H股配售屬一次性事件，預料公司仍會聚焦股東回報，並維持對煤炭板塊的近月偏好，因目前中國供應增加仍不足，維持「買入」評級，目標價54.7元。



市場少有央企配發H股，因中國國資委對央企發行新股通常有嚴格的定價限制，以避免國有股權被廉價攤薄，而且H股估值長期較A股存在折讓，配售新股普遍需要較市價折讓，較難通過當局審批；此外，央企在內地擁有極強的銀行授信額度及低息發債能力，融資成本極低，通常不需要透過稀釋股權的方式在海外市場「抽水」。



神華抽水力度超預期，市場感意外，該股跌超5%，收報39.1元見一個月新低，且為今日表現最差藍籌。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。