國家廣播電視總局第17號令《有線廣播電視運營服務管理規定》與第18號令《交互式網絡電視運營服務管理暫行規定》今天起正式施行。新規明確，有線電視以及IPTV機頂盒將正式禁止播放開機廣告，實現開機默認直達全屏直播，不得播放開機廣告，設置頻道回看入口。



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《經濟通通訊社27日專訊》