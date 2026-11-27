據央視報道，農業銀行(01288)(滬:601288)、工商銀行(01398)(滬:601398)、中國銀行(03988)(滬:601988)和建設銀行(00939)(滬:601939)已與上市公司簽署協議，將提供超過6000億元（人民幣．下同）貸款，用於股票回購和增持。



工商銀行將向200多家公司提供約1800億元股票回購增持貸款服務。農業銀行已與近200家上市公司達成合作意向，簽訂股票回購增持貸款合同超1500億元。中國銀行已為近200家上市公司提供股票回購增持貸款服務，累計提供貸款額度承諾超1800億元。建設銀行已與百餘家客戶簽訂超千億元股票回購增持貸款合同。



近期中國人民銀行會同金融監管總局、中國證監會等部門召開股票回購增持再貸款座談會，明確將股票回購增持再貸款政策由階段性安排轉為長期制度性安排，並進一步下調再貸款利率。



會後，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行積極落實相關部署要求，高效組織開展支持上市公司股票回購增持專項行動，加快股票回購增持貸款投放，助力支持資本市場健康穩定發展。



《經濟通通訊社27日專訊》