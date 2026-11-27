華為公司高級副總裁、引望公司CEO靳玉志宣布推出「星馳」輔助駕駛品牌。未來，乾崑智駕將面向自動駕駛，星馳輔助駕駛則專注於輔助駕駛。按計劃，2027年將有超10款新車型搭載星馳輔助駕駛量產上市，覆蓋多個品牌，包括東風奕派、深藍汽車、上汽通用五菱、廣汽傳祺、北汽極狐等。
此外，靳玉志介紹，截至11月25日，搭載華為智能汽車解決方案部件的車型品牌累計達26個、車型超60款，華為智能汽車解決方案部件發貨量超過1億件。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/11/2026 09:24
華為公司高級副總裁、引望公司CEO靳玉志宣布推出「星馳」輔助駕駛品牌。未來，乾崑智駕將面向自動駕駛，星馳輔助駕駛則專注於輔助駕駛。按計劃，2027年將有超10款新車型搭載星馳輔助駕駛量產上市，覆蓋多個品牌，包括東風奕派、深藍汽車、上汽通用五菱、廣汽傳祺、北汽極狐等。
此外，靳玉志介紹，截至11月25日，搭載華為智能汽車解決方案部件的車型品牌累計達26個、車型超60款，華為智能汽車解決方案部件發貨量超過1億件。
《經濟通通訊社27日專訊》
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