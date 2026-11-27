小鵬集團(09868)宣布，目前小鵬X-Energy兆瓦閃充已在香港投入運營，並計劃於三個月內在德國、澳洲開啟部署，建成歐洲首座、澳洲首座兆瓦閃充。



此外，小鵬集團表示，2026年全年海外銷量預計首次突破10萬輛。10月單月海外交付13326台，同比增長166%，創歷史新高；全球銷售及售後網絡已覆蓋83個國家及地區，網點超1300家。



《經濟通通訊社27日專訊》