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國務院總理李強今日主持召開國務院常務會議，研究持續深化資本市場投融資綜合改革工作。會議指出，資本市場事關經濟發展大局，將實施好存量政策，謀劃出台增量政策；推動上市公司加大分紅回購力度，加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央匯金公司的類「平準基金」功能，提供充足流動性保障。



據內媒分析，本次會議有五個特別點值得關注：一是疊加今年11月6日國常會已提及資本市場，這是國常會史上首次在一個月內兩次密集提及資本市場改革；二是本次國常會提及穩定資本市場內容多達285個字，亦為史上首次；三是相較於以往，本次會議內容部署更細，涉及增量資金入市、增量政策出台，方向性更加明確；四是會議將資本市場發展、穩市場放在了會議內容的重要位置，足見重視程度；五是會議鮮見地提到了「提供充足流動性保障」，「充足」的力度被視為提振信心的一個出發點。



*監管部門：嚴防「偽科技」借機上市、無真實業績公司「注水」上市*



中國監管部門表示，下一步，將在維護市場穩定運行的前提下，進一步聚焦國家戰略大局，更加精準支持優質科技企業發行上市。同時密切跟蹤科技產業發展最新趨勢，提高相關制度的包容性精準性，嚴防「偽科技」借機上市、無真實業績公司「注水」上市，切實維護公平有序的新股發行秩序。



*進一步提高股份回購便利度，研推股債恆定比例等多資產指數基金*



同時，將加強跨境風險監測研判和政策工具儲備，鞏固完善穩市機制建設，持續築牢資本市場風險防波堤防浪堤，全力維護資本市場平穩運行。近期重點推進兩大方面工作：一是優化股份回購規則，推動上市公司加大回購力度。抓緊修訂《上市公司股份回購規則》，進一步提高股份回購便利度，增強護盤式回購的約束力。提高上市公司股票回購增持專項再貸款覆蓋率，督促已披露計劃的上市公司加快實施進度。支持、鼓勵和督促具備條件的上市公司積極實施股份回購，持續做好市值管理。



二是持續豐富市場投資產品和工具。持續加大權益類基金產品供給和創新力度，鼓勵基金管理人發行更多浮動費率基金，研究推出股債恆定比例等多資產指數基金，豐富場外中低波動型產品。推出更多新指數股票ETF，豐富場內投資工具。



*監管部門：全力推動中長期資金入市政策，取得更多成效*



監管部門又表示，將全力推動中長期資金入市政策文件取得更多成效，持續健全「長錢長投」的市場機制和生態，進一步推動長周期考核全面落實落地，持續深化公募基金改革，研究推出更多務實管用的新政策新舉措，推動形成長期投資回報穩定、投融資協調發展和市場功能有效發揮的良性互動。



此外，將深入實施新一輪上市公司治理專項行動，進一步嚴格規範控股股東、實控人減持等行為，加強董事高管任職履職離職全流程監管，引導更多上市公司加快健全中國特色現代企業制度。嚴格執行退市制度，加強退市後監管和退市過程中的投資者保護。



《經濟通通訊社27日專訊》