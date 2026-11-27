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據新華社報道，國務院常務會議研究持續深化資本市場投融資綜合改革工作，釋放五大鮮明信號，核心方向為強調資本市場的重要性、更多增量政策落地、加大力度穩市、引導中長期資金入市，以及防範外部風險。



*強調資本市場事關經濟發展大局*



第一，會議明確「資本市場事關經濟發展大局」。資本市場一頭連著企業融資、產業升級，另一頭連著居民資產、消費信心。穩住股市也是穩預期，對於中國經濟十分重要。



*預告未來出台更多增量政策*



第二，會議提出「謀劃出台增量政策」。新聞稿裏有一句信息量拉滿的話：持續完善資本市場穩市機制，實施好存量政策，謀劃出台增量政策。這段時間，優化增持回購、互換便利，調整融資保證金比例……政策已經出了不少。現在看來，資本市場和宏觀政策層面可能還有更多政策值得期待。



*國常會首提「國家隊」，加大力度穩市*



第三，會議提出「國家隊」要加力。會議明確，加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央匯金公司的類「平准基金」功能，提供充足流動性保障。這句話裏面有兩個關鍵點，首先，這是「國家隊」這個表述第一次出現在國常會的新聞稿裏。其次，「提供充足流動性保障」，意味著中央匯金的「彈藥」是充足的。



*引導中長期資金入市*



第四，會議提出中長期資金怎麼穩得到明確回應：「完善保險、企業年金、社保基金等中長期資金入市支持引導政策，不斷壯大中長期投資力量。」A股最需要的，就是拿得住、看重長期回報的錢。但是長期以來，中長期資金本身會受制於考核等因素的影響，市場操作的穩定性有待提升。這次會議也釋放了明確訊號，要讓中長期資金真正穩得下來。



*加強防範外部風險*



第五，會議提出「加強輸入性風險防範應對」。長期以來，A股與海外市場的聯動備受關注。外部主要經濟體貨幣政策轉向、美債收益率波動、跨境資本流動變化、全球風險偏好擾動，都可能給A股帶來階段性衝擊。這意味著穩市不是只盯著國內市場，而是內外統籌、築牢風險「防波堤」。



《經濟通通訊社27日專訊》