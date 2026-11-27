據內媒報道，市場監管總局對雅迪(01585)、台鈴、愛瑪(滬:603529)、新日(滬:603787)、小刀、綠源(01585)、金箭、九號(滬:689009)、小牛、綠佳、綠駒、立馬、極躍、賽鴿、極核等15家電動自行車企業進行集中約談。



約談指出，近期市場監管總局組織對電動自行車企業開展強制性產品認證（CCC認證）全覆蓋飛行檢查，發現有關企業質量主體責任落實不到位，質量保證能力欠缺，產品一致性管控不嚴，部分企業存在違反強制性國家標準出廠銷售不合格產品的情況，擾亂市場秩序，侵害消費者合法權益，給人民群眾生命財產安全帶來風險隱患。



約談要求，電動自行車企業要嚴格遵守法律法規和規章要求，切實落實主體責任，抓緊抓實問題整改，嚴格執行「一車一池一充一碼」標準規定和產品一致性管控要求，切實提升質量管理水平，堅決防止不合格產品流入市場；要主動做好售後服務，不得推諉責任、不得誤導消費者無牌上路行駛、不得要求折價退車、不得以證書很快恢復等為由拒絕退車，經調查分析認為存在缺陷的產品，應當立即實施召回，切實保障消費者合法權益。



《經濟通通訊社27日專訊》