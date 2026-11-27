國家數據局為推動數據要素賦能人工智能創新發展，發布《關於完善數據規則 賦能人工智能創新發展的若干意見》（公開徵求意見稿），向社會公開徵求意見。



徵求意見稿圍繞人工智能發展的數據要素需求，從3大方面提出12項具體舉措，明確推動數據產權制度在人工智能用數領域運用，數據有序、依法合規用於人工智能訓練和推理；協調好數據處理者與受託方的關係，支持和鼓勵為數據付費，建立人工智能企業輸出的風險防控機制；完善數據流通責任認定和安全治理機制。



*人工智能企業不得生成危害國家安全等內容*



在建立人工智能企業輸出的風險防控機制方面，徵求意見稿提出，人工智能企業作為技術提供方，應主動採取合理必要措施，不得生成危害國家安全、社會公共利益等法律、行政法規禁止的內容，不得侵害他人隱私、商業秘密、著作權等合法權益，不得有悖於主流價值導向，建立應急處置機制、用戶投訴反饋渠道並及時處置。已落實法律、行政法規的規定，採取合理必要措施的，可作為減輕或免除相應法律責任的事實依據。未採取合理必要措施，損害公共利益或他人合法權益的，依法承擔相應責任。



徵求意見稿還提出，相關部門將及時跟蹤研究解決新業態新模式發展中的數據問題，不斷完善適應人工智能發展的數據規則。



《經濟通通訊社27日專訊》