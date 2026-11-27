外電消息，荷蘭政府表態將抵制美國進一步限制艾司摩爾(ASML)對華銷售的計劃，並稱美方擬議規則對這家歐洲市值最高的公司構成威脅。



彭博報道，美國旨在遏制中國芯片產業發展的Match法案，將迫使荷蘭及其他盟友加強對先進設備的出口管制，其中包括總部位於荷蘭Veldhoven的艾司摩爾。荷蘭貿易部長Sjoerd Sjoerdsma周四（26日）在議會表示，荷蘭政府反對該法案的域外適用範圍。



Sjoerdsma直言：「美國不是Veldhoven的老闆，美國對荷蘭和艾司摩爾在這裏擁有的能力有些嫉妒，他們非常希望這些能力也在自己的國境內。在良好的夥伴關係中，雙方都應該能夠從中獲益，但現在這並不是一種平等的夥伴關係。」



荷蘭政府正游說美國，爭取阻止該法案被納入即將出台的一項美國國防法案，因Match法案若單獨審議，通過的可能性較低。



艾司摩爾從未獲准向中國出口其最先進的極紫外光刻(EUV)設備，而Match法案如果通過，將擴大出口限制，影響艾司摩爾向中國銷售浸沒式光刻設備，以及為這些設備提供服務。中國是該公司最大的市場之一，預計今年將貢獻約五分之一的營收。



《經濟通通訊社27日專訊》