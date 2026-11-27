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▷ 1-10月累計利潤總額67373.6億元，同比增16%
▷ 計算機、採礦業利潤增1倍及38.8%，電力業降14.8%
國家統計局公布，1-10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額67373.6億元(人民幣．下同)，同比增長16.0%(按可比口徑計算)。10月單月利潤同比增長20.1%，為五個月最高增速。
1-10月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額21080.3億元，同比增長13.0%；股份制企業實現利潤總額52426.6億元，增長21.4%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額14678.7億元，增長0.2%；私營企業實現利潤總額17589.3億元，增長11.4%。
1-10月份，採礦業實現利潤總額9936.1億元，同比增長38.8%；製造業實現利潤總額51137.5億元，增長17.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額6299.9億元，下降14.8%。
*首10月計算機、通信和其他電子設備製造業利潤同比增1倍*
1-10月份，主要行業利潤情況如下：計算機、通信和其他電子設備製造業利潤同比增長1.0倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長71.7%，煤炭開採和洗選業增長61.4%，化學原料和化學製品製造業增長50.3%，石油和天然氣開採業增長22.8%，紡織業增長5.4%，通用設備製造業增長2.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業由虧轉盈，專用設備製造業下降2.9%，電氣機械和器材製造業下降8.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降14.2%，電力、熱力生產和供應業下降18.4%，農副食品加工業下降19.5%，汽車製造業下降26.0%，非金屬礦物製品業下降46.7%。
1-10月份，規模以上工業企業實現營業收入118.41萬億元，同比增長6.7%；發生營業成本100.72萬億元，增長6.2%；營業收入利潤率為5.69%，同比提高0.45個百分點。
10月末，規模以上工業企業資產總計200.55萬億元，同比增長6.8%；負債合計117.50萬億元，增長7.5%；所有者權益合計83.05萬億元，增長5.7%；資產負債率為58.6%，同比上升0.4個百分點。
《經濟通通訊社27日專訊》
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