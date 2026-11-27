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國家統計局公布，1-10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額67373.6億元（人民幣．下同），同比增長16.0%（按可比口徑計算）。10月單月利潤同比增長20.1%，為五個月最高增速，較9月份加快5.7個百分點。



國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指，1-10月份，全國工業生產總體平穩，新動能快速成長，帶動規模以上工業企業利潤同比增長16.0%，較1-9月份加快0.5個百分點，今年以來繼續保持兩位數增長。從三大門類看，採礦業利潤增長38.8%，製造業利潤增長17.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤下降14.8%。



下階段，要強化宏觀政策調節，進一步暢通經濟循環，不斷培育壯大工業領域新動能，持續鞏固工業經濟穩定運行基礎，推動工業經濟高質量發展。



*前10月電子行業利潤同比增1倍*



電子行業對利潤增長支撐作用明顯。人工智能算力需求持續增加，帶動存儲芯片和周邊製造等相關行業利潤持續增長。1-10月份，電子行業利潤同比增長1.0倍，拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.7個百分點，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。



從細分領域看，計算機製造中，計算機整機製造、計算機外圍設備製造行業利潤分別增長4.1倍、2.0倍；電子元件及電子專用材料製造中，電子專用材料製造、電子電路製造行業利潤分別增長2.2倍、81.6%；電子器件製造中，光電子器件製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長69.7%、57.5%。



*前10月高技術製造業利潤同比增50.9%*



高技術製造業引領作用持續凸顯。1-10月份，規模以上高技術製造業利潤保持高速增長，同比增長50.9%，增速高於全部規模以上工業34.9個百分點。



從行業看，大規模智算中心建設帶動光纖製造、光纜製造行業利潤分別增長6.7倍和1.5倍；航天工業持續發展帶動相關行業利潤增長較快，航天器及運載火箭製造、航天相關設備製造行業利潤分別增長63.2%、41.7%；醫療領域高質量發展效果顯現，口腔科用設備及器具製造、衛生材料及醫藥用品製造行業利潤分別增長35.3%、15.6%。



*前10月石油加工行業同比扭虧為盈*



有色、石化產業鏈行業利潤增長較快。1-10月份，新能源和人工智能產業快速發展帶動銅、鋁等基礎金屬產品需求旺盛，價格上漲，有色金屬礦、有色行業利潤同比分別增長60.2%、71.7%，合計拉動規模以上工業企業利潤增長4.6個百分點。



1-10月份，石油加工行業同比扭虧為盈，實現利潤總額1066.7億元；油氣開採、化工、化纖行業利潤分別增長22.8%、50.3%、87.0%。



*前10月工業企業營業收入利潤率為5.69%*



工業企業單位成本持續下降。1-10月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.06元，同比下降0.42元，工業企業累計單位成本今年以來保持同比下降態勢。1-10月份，規模以上工業企業營業收入利潤率為5.69%，同比提高0.45個百分點。



《經濟通通訊社27日專訊》