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據澎湃新聞報道，從上海市商務委獲悉，由上海市商務委、上海市市場監管局聯合提出的，上海市網購商會牽頭起草的《品質電商直播間運營管理規範》(DB31/T 1711-2026)(以下簡稱《規範》)目前已進入集中宣貫期。



作為全國首個聚焦電商直播間品質管控的地方標準，該標準將於2027年1月1日起實施。它不僅為上海直播電商企業劃定清晰的實操準則，也將形成可供全國參考的「上海樣本」，推動行業告別野蠻生長，轉向以品質為核心的競爭新階段。



*催促下單話術累計不超過整場直播時長的二分之一*



《規範》將「品質」落細為五個可執行的動作：選得嚴、講得真、主播信、服務優、管得住，最終指向放心、有價值、高體驗感的消費感受。為了讓品質可衡量，標準寫入了可查驗的量化刻度，比如：選品人員應具備三年以上行業質檢經驗，月度內控品控考核通過率不低於95%，不合格商品整改完成率100%；催促下單話術累計不超過整場直播時長的二分之一；消費投訴開通綠色通道，48小時內處理。



上海市商務委員會電子商務處處長尚俊松介紹，自2020年以來，上海市先後推動實施兩輪直播電商三年行動計劃，上海直播電商發展勢頭強勁。根據網絡零售市場大數據監測，2025年上海直播零售額約5733億元人民幣，同比增長16.1%，連續四年居全國城市首位。目前，上海正研究制定2027-2029年新一輪行動計劃，以品質提升為主線。



《經濟通通訊社27日專訊》