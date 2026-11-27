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四大國有行力撐A股回購增持，將提供超過6000億元(人民幣．下同)貸款。滬深股市獲提振，今早集體高開，滬綜指高開0.16%，報3482.38點，深成指高開0.37%，創業板指高開0.59%。盤初半導體、算力股反彈，煤炭及銀行板塊走低。



央視報道，農業銀行(01288)(滬:601288)、工商銀行(01398)(滬:601398)、中國銀行(03988)(滬:601988)和建設銀行(00939)(滬:601939)已與上市公司簽署協議，將提供超過6000億元貸款，用於股票回購和增持。



工行將向200多家公司提供約1800億元股票回購增持貸款服務。農行已與近200家上市公司達成合作意向，簽訂股票回購增持貸款合同超1500億元。中行已為近200家上市公司提供股票回購增持貸款服務，貸款額度承諾超1800億元。建行已與百餘家客戶簽訂超千億元股票回購增持貸款合同。



學者表示，新一輪回購增持貸款實現了從應急托底向常態化安排的根本躍遷，該政策不僅為市值管理提供長期低成本資金，更引導資本運作與產業價值創造深度對齊，利好創業板等科技創新板塊估值修復與流動性改善。



另外，人民銀行今日進行7940億元隔夜期逆回購，公開市場有5715億元逆回購到期，即今日淨投放2225億元。本周人行共進行34980億元逆回購，對沖本周到期的25835億元逆回購，即人行本周共放水9145億元。



《經濟通通訊社27日專訊》