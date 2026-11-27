滬深股市周五（27日）穩中向上，滬指半日收升0.28%報3486.76點，深成指上午漲2.16%，創業板指強彈3.79%；滬深兩市半日成交9205億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量1242億元或15.6%。



華為算力領漲大市，該概念板上午升逾7%，法本信息(深:300925)、潤和軟件(深:300339)升20%封板。內媒「科創板日報」報道，根據IEEE官方公布的ISSCC 2027會議議程草案，華為共有4篇相關論文進入技術議程，包括HBM內存方案、採用邏輯折疊技術的旗艦移動SoC等。



此外，半導體產業鏈鏈活躍，存儲、先進封裝及光刻機方向領先，騰景科技(滬:688195)漲停，富創精密(滬:688409)升11.7%。荷蘭政府表態將阻止美國進一步限制艾司摩爾(ASML)對華銷售的計劃；美國有關法案將迫使其盟友加強對先進設備的出口管制，荷蘭貿易部長Sjoerd Sjoerdsma表示，荷蘭政府反對該法案的域外適用範圍。



下跌方面，中國神華(滬:601088)罕見配股，股價挫5.2%，其他高股息紅利股同步走疲，中國石化(滬:600028)跌4.4%，中國石油(滬:601857)跌3.2%，中國移動(滬:600941)跌3.8%。



《經濟通通訊社27日專訊》