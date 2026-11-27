中國神華(01088)(滬:601088)罕見配股，滬深煤炭板塊今早跌幅明顯，由神華A股領頭跌近4%，電投能源(深:002128)跌2.4%，中煤能源(滬:601898)跟跌2.3%，兗礦能源(滬:600188)跌2.1%，陝西煤業(滬:601225)、潞安環能(滬:601699)等跌1%。



中國神華公布，擬向不少於六名承配人配售最多1.77億股新股，佔擴大後已發行股份約16.25%，每股作價38.1元，較公司上日收市價41.28元折讓7.7%，所得款項淨額約67.26億元。神華表示，配售所得款項淨額約90%，將用於償還公司及附屬公司境內債務及優化資本結構；餘下約10%，將作一般營運資金。公司又預計緊隨交割後概無承配人將成為主要股東，而控股股東國家能源集團公司持股比例將由70.02%攤薄至69.46%。



市場少有央企配發H股，因中國國資委對央企發行新股通常有嚴格的定價限制，以避免國有股權被廉價攤薄，而且H股估值長期較A股存在折讓，配售新股普遍需要較市價折讓，較難通過當局審批；此外，央企在內地擁有極強的銀行授信額度及低息發債能力，融資成本極低，通常不需要透過稀釋股權的方式在海外市場「抽水」。



《經濟通通訊社27日專訊》