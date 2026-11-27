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國務院總理李強今日主持召開國務院常務會議，聽取推動高質量發展綜合督查情況匯報，研究持續深化資本市場投融資綜合改革工作，聽取國家標準體系建設情況匯報，審議通過《生產安全事故隱患排查治理條例（草案）》。



會議指出，資本市場事關經濟發展大局。要堅持目標導向、問題導向，堅持逆周期調節和改革攻堅兩手抓，持續完善資本市場穩市機制，實施好存量政策，謀劃出台增量政策，促進資本市場平穩健康發展。要推動上市公司加大分紅回購力度，加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央匯金公司的類「平準基金」功能，提供充足流動性保障。



*加強輸入性風險防範應對，堅決查處財務造假、違規減持等行為*



完善保險、企業年金、社保基金等中長期資金入市支持引導政策，不斷壯大中長期投資力量。加強輸入性風險防範應對。要通過深化改革增強資本市場高質量發展的內生動力，加快發展多層次資本市場。要依法強化資本市場全鏈條監管，堅決查處財務造假、違規減持等行為，有效保護投資者合法權益。



*調整完善不適應高質量發展要求的政策舉措，打好政策組合拳*



會議指出，要深入抓好督查發現問題整改，舉一反三、以點帶面推進問題解決，推動全年各項目標任務高質量完成。要積極吸納各地提出的意見建議，在研究明年工作思路時統籌予以考慮，切實改進相關工作。要以督查整改為契機，抓好長效機制建設，調整完善不適應高質量發展要求的政策舉措，優化實施方式，健全激勵約束機制，打好政策組合拳。



*前瞻性做好新興產業和未來產業標準布局，補齊強制性標準空白*



此外，會議指出，要系統優化標準體系，推動行業標準有序轉化為國家標準，清理廢止不符合全國統一大市場建設要求的地方標準，加強對團體標準的規範引導。要強化高質量標準供給，前瞻性做好新興產業和未來產業標準布局，加快存量標準更新，縮短標準制修訂周期，針對性補齊強制性標準空白。



*實施事故隱患整改銷號閉環管理，堅決遏制重特大事故發生*



會議並指出，要進一步加強和規範安全生產隱患排查治理，推動治理模式向事前預防轉型。要突出重點行業領域，實施事故隱患整改銷號閉環管理，堅決遏制重特大事故發生。要提升排查治理專業化規範化水平，細化重大事故隱患判定標準，做好數智新技術新裝備推廣應用。要壓緊壓實各方面責任，加強部門監督管理，切實保障人民群眾生命和財產安全。



會議還研究了其他事項。



《經濟通通訊社27日專訊》