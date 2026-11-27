在短劇攪動內地影視和互聯網市場之際，知名影音平台B站(09626)(US.BILI)（嗶哩嗶哩，Bilibili）董事長兼CEO陳睿近日的「平台（B站）不受短劇影響」言論引起網民熱議，不少網民反問「B站拿甚麼留住不看短劇的人」，令這個話題一度成為熱搜。大多數參與討論的網民都認為B站與短劇完全不在同一個Level，根本不用比較，但當中有網民質疑，「難道不是先想辦法留住優質UP主（註：Uploader，上傳者）嗎？」



*以「吃薯片」和「吃米飯」作對比，網民讚清醒*



陳睿在B站第三季財報電話會上被問到短劇衝擊時表示，B站目前的業務並沒有受到短劇的影響；在用戶訪談中發現，很多用戶完全不看短劇。他又形容，短劇與B站「大概相當於吃薯片跟吃米飯的區別」，認為短視頻、短劇主要追求持續吸引用戶注意力，而B站做的是優質內容，最重要是「佔據用戶心智」，讓用戶產生獲得感。



短劇與B站確實處於不同賽道，陳睿的形容也很貼切：一個是「零食」，一個是「主食」。有網民認為，「互聯網都在搶短劇流量，B站這個定位算是很清醒」、「B站是知識的海洋，真的可以學到東西的」。



B站最大特色是實時彈幕互動，還有濃厚的二次創作氛圍，以及從ACG（動畫、漫畫、遊戲）擴展到生活、科技、知識和紀錄片等等的豐富內容。這與短劇的劇情相似兼進展快、全力提供爽感和反轉等普遍特性完全相反，兩者的受眾因此不盡相同。



*網民：習慣看長視頻，沒法接受信息密度低的快餐*



有忠實B站用戶點評，「短劇是給現充（註：源自日語網路用語「リア充」，意為Real、充實）填補碎片時間的。B站用戶很多是宅男宅女，休閒娛樂方式是玩遊戲/看劇，上網看攻略/二創/討論的，再打遊戲這樣一個循環。時間沒有那麼碎片化，都是專門拿出整塊時間玩的」。還有網民表示，「習慣看長視頻的人，真的沒有辦法接受兩個小時信息密度如此低的快餐」。



也有網民直指，「現在都是在B站看整合版『短劇Pro max』，都有UP主整理好的」、「短劇只有短劇，但B站上不止有短劇」。按照網民所講，一些UP主會把外部的整套短劇集合成「長劇」搬到B站，甚至有人「引流」，因此部分短劇合集「播放量挺高的」，不過B站會不時清理這些盜版短劇。



另一位自稱重度B站用戶的網民指出，「我確實沒有下載紅果，但是不代表我不看短劇，我自己找資源。但是幾年前B站上了豎屏視頻以後，大家討論這件事的時候我就說過，B站可以有短視頻，但是不能被短視頻同化，因為永遠會有喜歡看深度視頻和長視頻的人的，丟掉自己的長處去追逐別人的長處，結局不是死就是死得很難看」。



*B站也有短劇，還有中劇*



嚴格來說，在內容層面，短劇對B站也不是完全沒有影響，只是影響都在內部消化了。在短劇之前，面對抖音、快手等短視頻平台急速崛起，B站自2021年起上線Story-Mode豎屏視頻，不過走的是橫屏精品「中劇」路線，每集時長10至30分鐘，製作規格偏向長劇，與一般短劇有明顯區別。在短劇興起後，B站2024年推出收費的「充電短劇」，主打動畫短劇；之後又與影視企業聯合出品精品短劇，去年6月還推出短劇品牌「觀星劇場」，主打自製獨播短劇。



在用戶層面，陳睿認為，B站用戶可能是中國最年輕、最活躍以及有著最好教育、最好審美的用戶，「他們懂得去欣賞好的內容，也始終渴望好內容，構成了B站社區的基本盤」。



根據財報，B站今年第三季度總營收達83.2億元（人民幣．下同），同比增長8%。毛利潤同比提升10%，毛利率連續17個季度環比提升，調整後淨利潤達8.3億元。用戶總使用時長同比增長14%，三項核心指標均創歷史新高：日均活躍用戶數1.24億，同比增長5%；月均活躍用戶增至3.94億；日均使用時長首次超過兩小時，達到121分鐘。



*網民質疑創作激勵減少，令優質UP主斷更*



用戶增長可觀，但優質內容可能正在減少。有網民直指，「B近幾年確實很多優質UP主斷更了（與平台激勵有關）」、「B站還是想想怎麼留優質UP主吧」、「B站現在雷同內容太多了，同樣的內容不同UP主發，反覆蹭，也不如以前了」。據了解，B站自2022年開始多次調整創作激勵規則，並設置收益上限，單靠播放量來獲取「創作激勵」的UP主（及其團隊），付出和收入難成正比。同樣是2022年，B站把廣告業務提升到「第一優先」。



*UP主吐槽難接正經廣告，分析指廣告或會「勸退」用戶*



從UP主角度看，要在B站靠廣告變現，或者需要接受與內容完全不相關的廣告，又或者根本不受廣告主青睞。有UP主心灰表示，「我幾乎都是長視頻，又是走科普賽道，廣告都不會找我這種……有時候一個下午做的視頻10多萬播放，有時候找資料、剪視頻，經常為了幾秒的鏡頭看一個多小時的視頻素材--結果2000播放……」



另一位網民更批評，「B站說是沒有收到短劇影響，但是自己站內就有充電短劇，還有就別扯激勵了，激勵這玩意砍得和沒了差不多，很多UP主都接不到正經廣告，來來回回就是神氣小鹿、轉轉、愛回收、妙界，還有拼多多」。



B站今年第三季廣告收入為30.87億元；增值服務收入31.48億元，重回第一位。而在對上一季度，B站廣告業務收入達31.31億元，超過了增值服務收入的29.67億元，成為單季最大收入來源。



內地自媒體「鏡相工作室」指出，B站做廣告，與其內容生態有一定的衝突，當中的別扭在於：B站內容生態靠的是UP主與用戶之間的信任，而廣告要賺的恰恰是這份信任的折現。B站用戶對廣告的容忍度有一套自己的標準，廣告太多可能讓原本願意留在這裏的人逐漸失去耐心。



綜合網民意見，B站在這波短劇浪潮中留不留得住用戶，似乎與短劇沒有太大關係。



一位自稱「B站十幾年老用戶」的網民感慨：「說句難聽的，現在的B站，不論甚麼視頻，影視解說的、美食的、數碼的、旅遊的、養寵的各個區的UP主，現在動不動就是0手起幀就是帶貨廣子，曾經還能看到優質的視頻產出，要麼就是在B站看日劇韓劇國產老劇，看彈幕談劇情，看手帳er分享日常，看數碼評測各種聊體驗，現在看到帶貨就想返回退出，彈幕也是小學生五花八門的吵架，UP主斷更消失，沒意思，真沒意思。」



《經濟通通訊社記者林小莉27日報道》