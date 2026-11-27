【FOCUS】GPU租金、Token價格戰硝煙四起之際，馬斯克的「太空夢」最新獲美國聯邦通訊委員會(FCC)大開綠燈--有條件批准其在2040年前部署最多100萬顆AI數據中心衛星。諸多技術瓶頸雖尚待解決，但算力部署顯然已呈地面、太空二元分化。再將視野從SpaceX的「有感知的太陽(sentient Sun)」野心，轉至中國的「逐日工程」，中美博弈正續向地球之外延伸。



*一邊大花筒，一邊擠牙縫*



天文愛好者的望遠鏡中，除了月亮，未來會否驚現一批「會思考」的衛星？現時在軌Starlink衛星已逾1.1萬顆，而未來負責雲端算力的Starmind網絡，規劃衛星數量高達100萬顆，分布於500公里至1002公里的低地軌道，並以星際激光鏈路與Starlink聯網，實現與地球間的數據交換。



按SpaceX公布每顆AI衛星峰值功率250KW計，Starmind太空算力總規模未來可達250GW，可謂算力「大躍進」。另邊廂，Anthropic據報決定在明年初合約到期後，不再向SpaceX續租5萬顆H200晶片，SpaceX不單要為此批算力尋找新租客，更將Blackwell小型集群算力的時租劈價逾三成，可謂一邊大花筒，一邊擠牙縫。



*神卡褪色，物理優勢誘惑*



何解？簡而言之就是過往AI界最賺錢的「GPU二房東」生意，如今已由「稀缺神卡」，現出折舊、替代、成本的原型，而這正正是SpaceX將數據中心機房搬至外太空的底層邏輯。



無需考慮用地規劃、社區審核等繁文縟節，亦不涉及電力、水源成本，借助太陽同步軌道近乎24小時的穩定日照、利用可展開式液態散熱器將廢熱直接排向深空，數據傳輸亦不佔用常規通訊頻譜；即使星艦運力成本、高軌碎片處置、抗輻射等難題尚待攻克，但對已實現「筷子夾火箭」的馬斯克而言，這張2040年「算力期權」的物理成本極緻優勢，顯然極具誘惑。



*「逐日工程」冀太空發電*



值得留意的是，SpaceX選擇英偉達Rubin晶片作為Starmind的「大腦」之餘，卻自行建造「發動機」，攜手德國設備製造商SINGULUS，打造足以支持每年100GW的高性能太陽能電池生產線，獲馬斯克稱為創造「有感知的太陽」。



相比之下，中國的比喻更為貼地，正在推進的「逐日工程」--利用衛星上的巨大光伏面板，將太陽能轉換為微波或激光束，並通過無線方式發送至地面--被形容為「將三峽大壩送入地球同步軌道」。就在5月，其已成功實現百米距離逾千瓦的功率傳輸，預計2030年前後進行兆瓦級在軌試驗。



說到底，無論是「太空數據中心」，還是「太空行動電源」，都不僅僅是科技狂人的異想烏托邦，而是算力、能源定價權的超現實博弈戰場。