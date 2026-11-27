重慶銀行(01963)(滬:601963)公布，經中國人民銀行批准，2026年金融債券（第三期）於本周二（24日）報價發行，並於本周三（25日）完成繳款，發行規模為13.3億元人民幣。
該集團指，債券為3年期固定利率債券，票面利率1.56%。債券募集資金將用於滿足本行資產負債配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務的穩健發展。
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/11/2026 08:46
重慶銀行(01963)(滬:601963)公布，經中國人民銀行批准，2026年金融債券（第三期）於本周二（24日）報價發行，並於本周三（25日）完成繳款，發行規模為13.3億元人民幣。
該集團指，債券為3年期固定利率債券，票面利率1.56%。債券募集資金將用於滿足本行資產負債配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務的穩健發展。
《經濟通通訊社27日專訊》
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