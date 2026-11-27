港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2192.33
|貴州茅台
|(600519)
|1559.33
|藥明康德
|(603259)
|1496.64
|寒武紀
|(688256)
|1456.15
|生益科技
|(600183)
|1260.98
|招商銀行
|(600036)
|1042.10
|工業富聯
|(601138)
|980.97
|長江電力
|(600900)
|886.78
|伊利股份
|(600887)
|782.31
|長鑫科技
|(688825)
|772.72
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4675.65
|中際旭創
|(300308)
|3043.01
|北方華創
|(002371)
|1817.53
|新易盛
|(300502)
|1610.72
|天孚通信
|(300394)
|1377.50
|東山精密
|(002384)
|1308.14
|滬電股份
|(002463)
|1146.14
|勝宏科技
|(300476)
|844.90
|深南電路
|(002916)
|746.95
|三環集團
|(300408)
|659.87
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》
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