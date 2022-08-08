《經濟通通訊社８日專訊》中國證券投資基金業協會上周五（５日）連續發布兩則關於註銷

私募基金的公告，共計６０家私募被註銷。

其中，４０家私募基金因失聯公示期滿３個月，且未主動聯繫協會而被註銷。另有２０家私

募存在異常經營情形，且未能在書面通知發出後的３個月內提交符合規定的專項法律意見書，因

而被註銷。

值得注意的是，在此次註銷的私募基金中，知名機構賽伯樂赫然在列。賽伯樂投資集團由硅

谷創業家朱敏於２００５年創辦，公司目前管理資金總規模超２０００億元人民幣。經由賽伯樂

投資後，而成功上市的企業包括聚光科技（深：３００２０３）、美利雲（深：０００８１５）

、每日互動（深：３００７６６）等。

業內人士表示，隨著規範機構合規展業成為監管發力重點，私募機構除了思考業績的持續性

與穩定性外，還亟待構建完整的公司治理體系和合規風控機制，否則即便公司規模和業績短期居

於行業頭部，也很難長久立足。

中基協信息顯示，目前累計已有２２６７家私募機構因違規行為被中基協註銷，其中不乏昔

日的明星創投和冠軍私募。從年度註銷數據來看，２０１８年至２０２１年被中基協註銷的私募

機構數量分別為９０家、５１６家、６０８家和５９３家，今年截至８月５日，被中基協註銷的

私募機構數量也超過了３７０家。（ｌｃ）

