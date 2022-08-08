《經濟通通訊社８日專訊》據內地傳媒報道，中芯國際（００９８１）將於北京新建的１２

英寸晶圓廠ＣＩＭ國產化項目近期被迫暫停，主因是該項目技術承包方上揚軟件（上海）無法完

成中芯的半導體ＣＩＭ軟件國產化需求，最終導致項目暫停。

據報，目前承接方負責該項目實施的上百人團隊已全部撤離中芯國際北京辦公地，回到原來

的工作地，且多位負責該專案研發的高級別技術人員，已經開始在尋找新的工作機會，此事在

ＣＩＭ工業軟體圈內已經逐漸擴散開來。

消息人士透露，上揚軟件累計投入超過了１００人，前後時間投入最長的人達到了一年。但

在今年５、６月時，經中芯國際ＩＴ部門多輪評估，最終判定無法完成中芯國際的半導體ＣＩＭ

國產化需求，並把報告給到了中芯國際高層。目前中芯的高層已經批准了ＩＴ部門提交的評估報

告，並正式通知上揚軟件的人員撤離中芯，暫停在中芯的項目。

據悉，上揚軟件（上海）去年先後完成數億元Ｃ１、Ｃ２輪融資，投資機構包括國家集成電

路產業投資基金二期（國家大基金）、中芯聚源、浦東科投、浦東科創、哈勃資本以及深創投等

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