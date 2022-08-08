《神州經脈》內地多省市新冠疫情反彈，不過經濟強復甦預期下股市回勇，滬深三大指數反

覆收漲。滬綜指今早低開，早段最多跌１２點，低見３２１４點，其後轉升，並以近全日高位收

市，升０﹒３１％，報３２３６﹒９３點，深成指升０﹒２７％。創業板指數仍吐０﹒２９％。

個股漲多跌少，兩市超３４００股飄紅汽車、煤炭、光伏產業鏈掀漲停潮，半導體、免稅股走低

，金融股偏軟。

人民銀行連續第九日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日完全對沖到期

量。交投再次回落，兩市成交減至９５２６億元，按日減少４﹒３％。外資通過滬股通、深股通

流出１０﹒７５億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 海關總署７日公布，按美元計價，７月份中國進出口總值５６４６﹒６億美元，增長

１１％。其中，出口３３２９﹒６億美元，增長１８％，優於預期的增１５％，增速創今年以來

最高；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，遜於預期的增３﹒７％；貿易順差１０１２﹒６億

美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自１９８７年有數據以來的最高值。前７個月

，出口２﹒０６萬億美元，增長１４﹒６％；進口１﹒５８萬億美元，增長５﹒３％；貿易順差

４８２３億美元，擴大６１﹒６％。首七月，中國對美國出口２﹒２５萬億元人民幣，增長

１５﹒１％；自美國進口６７７８﹒２億元人民幣，增長２﹒３％。對美貿易順差１﹒５７萬億

元人民幣，擴大２１﹒７％。美國仍為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為２﹒９３萬億元人

民幣，增長１１﹒８％，佔１２﹒４％。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，人民

幣計價出口增速再次意外地上揚。政府一直不願意推出大規模的刺激措施來促進經濟增長，強勁

的出口數據強化了政府的政策立場。此外，出乎意料的強勁出口增速有助於增強對人民幣匯率的

信心，這反過來又有助於遏制資本外流。



２﹒ 解放軍在台灣海峽史上最大規模軍事演習進入尾聲。《央視新聞》周日發文稱，今後解放

軍軍艦機會常態化地在所謂「海峽中線」以東進行訓練。本次六塊軍演區域的劃定表明，台灣海

峽根本不存在所謂的「海峽中線」。文章並表示，在西北側的區域進行軍事演訓行動，「相當於

控制了台灣海峽」。中國國務委員兼外長王毅周日指出，在台灣問題上，中方採取的舉措「正當

、合理、依法、必要、公開、適度」，旨在維護中國的主權和領土完整。美國眾議院議長佩洛西

訪問台灣後，中國上周五（５日）宣布對美國採取八項反制措施，包括取消安排中美兩軍戰區領

導等；並制裁佩洛西和其直系親屬。美日澳三國外長在東盟會議後共同發表聯合聲明，要求中國

暫停軍事演訓。在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，敦促澳方認清形勢，明辨是非，停止干涉

中國內政，不要為中澳關係發展製造新的障礙。台海局勢緊繃之下，據《日經新聞》報道，蘋果

公司要求供應商確保，從台灣方面運往中國大陸的貨物符合中方的海關規定，以免貨品被扣起並

遭審查。



３﹒ 全國昨日（７日）新增本土確診及無症狀感染合計８０７宗，按日增一成。海南新冠肺炎

本土疫情持續擴大，昨日新增２５９宗本土病例及２４５宗無症狀感染者，合計５０４宗。三亞

市已宣布全市社區、村居小區、企事業單位實行封閉式管理。三亞鳳凰機場昨日（７日）所有出

港航班全部取消，約８萬多名遊客滯留三亞，其中３﹒２萬人在酒店，酒店提供半價續住服務。

鐵路部門昨晚起禁售三亞地區車票，所有列車在三亞地區只落客不上客。海南省衛健委昨日通報

，全省周六新增２９７名本土感染者，其中２４０人來自三亞市。自８月１日起，該省一共發現

７２３人感染，三亞市佔６１５人。截至昨日，上海已連續４日無新增本土新冠感染者；並且自

８月７日零時起，上海市疫情風險區已經全部清零。此外，國家民航局宣布，從７日起調整航班

熔斷機制，對確診旅客人數達到５人的航空公司單一入境航班，如果確診旅客佔航班旅客人數

４％，暫停運行一星期；如佔比達８％，暫停運行兩星期。中國縮短對國際定期客運航班的熔斷

時長，或預示當局可能放鬆對國際旅客的防疫規定。



４﹒ 據官媒《人民日報》引述中國電力企業聯合會有關負責人報道，仍有超過一半以上的煤電

企業處於虧損狀態，部分企業現金流緊張，建議切實有效增加電煤有效供應、強化中長期合同機

制的同時，完善相關政策支持煤電企業紓困。全國電力供需總體緊平衡，華東、華中、南方區域

部分省份用電高峰時段電力供需偏緊，華北、東北、西北區域電力供需基本平衡。隨著重點電源

、輸電通道的陸續投產，局部地區電力供需緊張的局面會逐步得到改善。該負責人建議，減少非

計畫停機、受阻情況，保障機組穩發滿發，最大限度挖掘各品類電源頂峰發電潛力；增加跨省跨

區電力交易；完善需求響應價格補償機制。此外，首７月進口煤均價每噸漲超九成。海關總署７

日公布數據顯示，首７月進口煤１﹒３９億噸，同比減少１８﹒２％，進口均價每噸

１０３７﹒９元，上漲９３﹒２％。此外，中國港口協會在廈門組織召開大型港口企業開座談會

，交通運輸部副部長趙沖久表示，要統籌港口疫情防控、保通保暢和安全生產，發揮港口企業集

團示範帶動作用，加快建設世界一流港口。



５﹒ 中國海關數據顯示，７月份中國對俄羅斯的出口強勁增長，結束了連續四個月的下降，而

俄羅斯對中國的出貨也保持暢旺。《路透》根據周日（７日）公布的海關數據計算，以美元計算

，內地７月對俄羅斯的出口比去年同期增長２２﹒２％，擺脫了６月份的下滑１７％，也是３月

以來的首次增長。內地７月來自俄羅斯的進口增長速度保持在４９﹒３％高位，不過增速比６月

的５６％和５月的７９﹒６％放緩。俄羅斯是中國的石油、天然氣、煤炭和農產品的主要來源。

在俄烏持續衝突之際，中國買家趁著供應價格較低買入，使得俄羅斯在５月和６月成為中國最大

的石油供應國。然而，７月份從俄羅斯港口裝運到中國的石油供應下降到２１３０萬桶，是２月

以來的最低值。



６﹒ 阿里巴巴旗下司法拍賣平台顯示，瀋陽市中級人民法院將於９月６日１０時至９月７日

１０時止拍賣恒大集團（南昌）有限公司持有的盛京銀行（０２０６６）約１２﹒８２億股（內

資股）。拍賣標的物評估價７５﹒６億元，起拍價７３﹒１億元。中國恒大（０３３３３）月初

公布，子公司恒大集團（南昌）作為仲裁被申請人，收到日期為７月２５日的仲裁裁決書，裁決

申請人對該子公司所持盛京銀行約１２﹒８２億股有優先受償權。仲裁涉及申請人於去年７月為

該集團控制的實體借款提供擔保，該子公司以其所持盛京銀行股份向申請人提供反擔保質押。因

借款方未能還款，申請人履行擔保責任，並向該子公司主張執行該質押。裁決書裁決優先受償權

的範圍為申請人履行擔保責任償還的金額約７３﹒０７億元及資金佔用費和申請人因行使追償權

的其他費用。另據天眼查Ａｐｐ顯示，近日，恒馳汽車關聯公司恒大新能源汽車投資控股集團有

限公司新增被執行人信息，執行標的逾９２６萬元，執行法院為廣東省廣州市中級人民法院。目

前，該公司被執行總金額已超１億元。



７﹒ 國家商務部網站今日公布，商務部部長王文濤６日赴江蘇省蘇州市開展調研。王文濤先後

走訪了博世汽車部件（蘇州）有限公司、矽品科技（蘇州）有限公司、禮來蘇州製藥有限公司、

寶時科技（中國）有限公司等外資企業和民營企業，詳細了解企業在生產經營投資、進出口和產

業鏈供應鏈等方面的情況，認真聽取企業相關意見建議。王文濤表示，今年以來出台了一系列穩

外貿穩外資政策措施，明確要求大力幫助外貿外資企業維持正常生產經營，推動解決供應鏈等困

難問題，取得積極成效。商務部將繼續抓好各項政策落實，全力穩住外貿外資基本盤，用好現有

機制和專班，加強服務保障，會同有關部門和地方為外貿外資企業排憂解難、支持經營發展。堅

定不移推動高水平開放，為企業營造良好制度和政策環境，也歡迎各國企業投資中國、深耕中國

，積極參加第五屆進博會等重大展會，分享中國市場發展機遇。



８﹒ 美國勞工部上周五（５日）公布７月非農就業數據，遠優於市場預期，顯示美國就業市場

活躍，通脹仍未觸頂，聯儲局料進一步持鷹派貨幣緊縮政策。美元中止連續兩周跌勢。人民幣中

間價止步兩連揚，即期匯率（ＣＮＹ）今早低開９３點子，全日跌９５點，收報６﹒７６０２，

收盤價創７月２２日以來逾兩周新低。交易員稱，上周五美國公布的非農數據強勁，美聯儲９月

繼續大幅加息概率驟升，美指和美債收益率均上行，人民幣承壓；但中國７月出口仍強勁，緩和

了美元強勢的衝擊。中美利差倒掛加劇預期也持續打壓長端掉期，境內美元╱人民幣一年期掉期

點早盤下探至逾１１年新低。中金公司最新觀點指出，受歐美暑期休假的影響，８月期間匯率市

場整體交易量較少，匯率波動性較低，本周人民幣匯率或維持在６﹒７－６﹒８區間橫向波動。

國家外匯管理局公布，截至７月末，中國外匯儲備規模為３１０４１億美元，較６月末上升

３２８億美元，升幅為１﹒０７％。這是２０２１年１月以來，中國外匯儲備規模上升最多的一

個月。外匯局新聞發言人王春英表示，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，令當月外匯儲

備規模上升。（ｗｌ）

