《鍾之日記》８月８日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國７月非農數據異常強勁，紓緩了經濟衰退的憂慮，卻同時令聯儲局重手加息的預期驟然

升溫，上周五（５日）道指收市升７６點，不過反映中概股表現的金龍中國指數下挫１﹒８％。

香江魚缸三日彈５１２點後，今日曾挫逾兩百點，守二萬關。

恒指低開１３６點，報２００６５，之後反覆向下，低見１９９７８；之後跌幅明顯收窄，

曾僅跌３０點報２０１７１，午後在ＡＴＭ拖累下，大市曾最多跌２４７點，見１９９５４點全

日低。恒指最終收市跌１５６點或０﹒７７％，報２００４５。大市交投淡靜，成交縮至７４９

億元。國指跌８０點或１﹒１７％，報６８２１點。科指挫８０點或１﹒８％報４３３５。

信義光能（００９６８）升１﹒９％，報１２﹒６元，為全日表現最好藍籌。碧桂園

（０２００７）插６﹒６％，為表現最差藍籌。



＊內地７月出口強勁，滬指三連升＊



內地７月出口強勁，按美元計價，７月份出口同比增長１８％，優於預期的增１５％，且增速

創今年以來高點；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，遜於預期；貿易順差１０１２﹒６億美

元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自１９８７年有數據以來的最高值。分析指，強

勁的出口增速有助於增強對人民幣匯率的信心，不過美歐快速的加息步伐有可能抑制海外總體需

求，給中國外貿出口在中期內帶來下行壓力。

內地多省市新冠疫情反彈，不過經濟強復甦預期下股市回勇，滬深三大指數反覆收漲。滬綜

指今早低開，早段最多跌１２點，低見３２１４點，其後轉升，並以近全日高位收市，升

０﹒３１％，三連升，報３２３６﹒９３點，深成指升０﹒２７％。創業板指數仍吐０﹒２９％

。個股漲多跌少，兩市超３４００股飄紅汽車、煤炭、光伏產業鏈掀漲停潮，半導體、免稅股走

低，金融股偏軟。

人民銀行連續第九日進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，今日完全對沖到期量。交投再

次回落，兩市成交減至９５２６億元人民幣，按日減少４﹒３％。外資通過滬股通、深股通流出

１０﹒７５億元人民幣。



＊檢疫隔離縮至３日，激發港人外遊＊



港府今早宣布，本周五（１２日）起，海外及台灣經機場抵港人士的酒店檢疫期，由７日縮

短至３日，隨後４日須於家居或一般酒店接受醫學監察。本地旅遊、航空股大漲，東瀛遊

（０６８８２）飆１４％，創近１個月新高。國泰（００２９３）升１﹒４％，報８﹒５９元。

東瀛遊表示，為配合現時政府最新「３＋４」政策實施後，公司將會退回四天隔離酒店之差

價。新措施實施後，８月１２日當天已有首團縮減檢疫天數客人由北海道回港，並即時受惠，減

免四天酒店隔離。同時旅行團團費亦相應下調逾１０％，其中大阪８天旅行團（包隔離酒店）費

用由１８７９９元下降至１６１８８元。

國泰航空表示，相信有關措施對促進旅客來港具正面作用，並促請政府盡快制訂清晰的路線

圖，在可行情況下全面取消所有機組人員及旅客的新冠防疫限制，以維護香港的國際航空樞紐地

位。

另外，內地亦公布放寬航班熔斷機制。國家民航局宣布，從７日起調整航班熔斷機制，對確

診旅客人數達到５人的航空公司單一入境航班，如果確診旅客佔航班旅客人數４％，暫停運行一

星期；如佔比達８％，暫停運行兩星期。有內地民航專家表示，今次放寬的力度很大，以波音

７８７客機為例，即放寬到大約１０宗病例左右，而波音７７７客機則為約１５宗左右；而且熔

斷周期縮短，有助減少航班熔斷數量，對恢復國際航班會有明顯作用。

不過，或受制海南疫情升溫封島，約８萬多名遊客滯留三亞，三大中資航空股則個別走勢，

南航（０１０５５）升１﹒２％，國航（００７５３）升０﹒５％，東航（００６７０）跌

０﹒４％。



＊機械狗Ｍａｘ進化，惟騰訊再失３００關＊



繼去年３月發布第一代機械狗Ｍａｘ後，騰訊（００７００）再發布第二代Ｍａｘ，並同樣

由騰訊Ｒｏｂｏｔｉｃｓ Ｘ實驗室自家研發，Ｍａｘ是腳輪一體式設計的四足機械狗。不過騰

訊仍連跌２日，收跌２﹒７％，報２９９﹒４元。新一代Ｍａｘ能視覺定位、地形識別及高精度

模型預測控制等技術，並能夠識別複雜地形，實時規劃步伐，避免踩歪及摔倒等風險。而在梅花

樁上的測試中，新一代過樁速度為上一代Ｍａｘ的４倍。

據報道，中國首個全車無人化示範運營資格在重慶永川及武漢兩地發放，百（０９８８８）

Ａｐｏｌｌｏ旗下的「蘿蔔快跑」獲得運營資格，可在重慶正式開啟車內無人的自動駕駛付費出

行服務，當地市民可下載「蘿蔔快跑」手機應用使用服務。百度股價仍跌１﹒８％，報

１３５﹒３元。

至於其他科技股普遍下跌，美團（０３６９０）跌逾２％；小米（０１８１０）跌３﹒６％

；京東集團（０９６１８）跌３﹒３％％。

國泰君安指阿里（０９９８８）電商競爭及分化趨勢短期難逆轉，關注存量挖潛及效率提升

。上周公布業績的阿里巴巴跌４﹒１％。



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