《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》海關總署７日公布，按美元計價，７月份中

國進出口總值５６４６﹒６億美元，增長１１％。其中，出口３３２９﹒６億美元，增長１８％

，優於預期的增１５％；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，遜於預期的增３﹒７％；貿易順

差１０１２﹒６億美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自１９８７年有數據以來的

最高值。

按美元計價，前７個月中國進出口總值３﹒６４萬億美元，增長１０﹒４％。其中，出口

２﹒０６萬億美元，增長１４﹒６％；進口１﹒５８萬億美元，增長５﹒３％；貿易順差

４８２３億美元，擴大６１﹒６％。



＊人幣計７月出口增２３﹒９％；進口增７﹒４％＊



按人民幣計，７月份，中國進出口總值３﹒８１萬億元（人民幣．下同），增長１６﹒６％

。其中，出口２﹒２５萬億元，增長２３﹒９％；進口１﹒５６萬億元，增長７﹒４％；貿易順

差６８２６﹒９億元，擴大９０﹒９％。

今年前７個月，中國進出口總值２３﹒６萬億元，比去年同期增長１０﹒４％。其中，出口

１３﹒３７萬億元，增長１４﹒７％；進口１０﹒２３萬億元，增長５﹒３％；貿易順差

３﹒１４萬億元，擴大６２﹒１％。



＊一般貿易進出口增長、比重提升＊



前７個月，中國一般貿易進出口１５﹒１７萬億元，增長１４﹒５％，佔中國外貿總值的

６４﹒３％，比去年同期提升２﹒３個百分點。其中，出口８﹒６萬億元，增長２０﹒７％；進

口６﹒５７萬億元，增長７﹒３％。同期，加工貿易進出口４﹒７６萬億元，增長３﹒９％，佔

２０﹒２％，下滑１﹒３個百分點。其中，出口３﹒０１萬億元，增長５﹒２％；進口１﹒７５

萬億元，增長１﹒７％。



＊民企進出口比重提升，外企進口略降１﹒４％＊



前７個月，民營企業進出口１１﹒８萬億元，增長１５﹒３％，佔中國外貿總值的５０％，

比去年同期提升２﹒１個百分點。其中，出口８﹒０１萬億元，增長２０﹒９％，佔出口總值的

５９﹒９％；進口３﹒７９萬億元，增長５％，佔進口總值的３７％。

同期，外商投資企業進出口７﹒９７萬億元，增長２﹒７％，佔中國外貿總值的３３﹒８％

。其中，出口４﹒３萬億元，增長６﹒４％；進口３﹒６７萬億元，下降１﹒４％。國有企業進

出口３﹒８萬億元，增長１５﹒５％，佔中國外貿總值的１６﹒１％。其中，出口１﹒０５萬億

元，增長１０％；進口２﹒７５萬億元，增長１７﹒８％。

此外，中國以保稅物流方式進出口２﹒８７萬億元，增長９﹒３％。其中，出口１﹒０８萬

億元，增長１５﹒６％；進口１﹒７９萬億元，增長５﹒９％。

同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口７﹒５５萬億元，增長１９﹒８％。其中，

出口４﹒２７萬億元，增長１９﹒８％；進口３﹒２８萬億元，增長１９﹒８％。

