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AH股新聞

08/08/2022 08:28

【聚焦數據】首７月對美國出口增１５﹒１％，進口增２﹒３％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》海關總署７日公布，前７個月，中國對美國
出口２﹒２５萬億元（人民幣．下同），增長１５﹒１％；自美國進口６７７８﹒２億元，增長
２﹒３％。對美貿易順差１﹒５７萬億元，擴大２１﹒７％。美國仍為中國第三大貿易夥伴，中
美貿易總值為２﹒９３萬億元，增長１１﹒８％，佔１２﹒４％。
　　前７個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為３﹒５３萬億元，增長
１３﹒２％，佔中國外貿總值的１５％。其中，對東盟出口２﹒０５萬億元，增長１９﹒１％；
自東盟進口１﹒４８萬億元，增長６％；對東盟貿易順差５６２６億元，擴大７６﹒４％。
　　歐盟為中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為３﹒２３萬億元，增長８﹒９％，佔
１３﹒７％。其中，對歐盟出口２﹒１４萬億元，增長１９﹒７％；自歐盟進口１﹒０９萬億元
，下降７﹒６％；對歐盟貿易順差１﹒０５萬億元，擴大７１﹒７％。
　　南韓為中國第四大貿易夥伴，中韓貿易總值為１﹒３９萬億元，增長８﹒９％，佔５﹒９％
。其中，對南韓出口６１８０﹒４億元，增長１７﹒９％；自南韓進口７７４０﹒５億元，增長
２﹒６％；對韓貿易逆差１５６０﹒１億元，收窄３２﹒２％。

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