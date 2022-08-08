《經濟通通訊社８日專訊》華誼兄弟（深：３０００２７）５日晚間發布公告稱，持股５％

以上股東騰訊計算機自２０２２年８月２日至８月４日累計通過大宗交易方式和參與轉融通證券

出借導致持股比例變動超１％，持股比例由７﹒９４％下降至約４﹒９９％。本次變動之後，騰

訊計算機不再是華誼兄弟持股５％以上股東。

公告顯示，騰訊通過大宗交易減持華誼兄弟股票５３８９萬股，佔公司總股本的１﹒９４％

，減持均價為２﹒２元（人民幣．下同）╱股。另外，騰訊通過參與轉融通證券出借

２７７４﹒５萬股，導致持有的公司股份比例減少約１％。兩項合計，減持數量達到

８１６３﹒８萬股，佔華誼兄弟總股本的２﹒９４％。

騰訊計算機之前為華誼兄弟的第二大股東，僅次於持股１８﹒７５％的創始人王忠軍。騰訊

２０１１年起開始投資華誼兄弟，此後又多次增資，持有的華誼兄弟股份一度超過８％。

２０１５年來騰訊因股票期權行權等事項，持股比例降至約７﹒９４％。但期間騰訊未減持過華

誼兄弟股票，直到此次減持。

華誼兄弟半日跌０﹒７５％，報２﹒６元。（ｄｗ）

