《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署７日公布，按美元計價，７月份出口同比增長
１８％，優於預期的增１５％，且增速創今年以來高點；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，
遜於預期；貿易順差１０１２﹒６億美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自
１９８７年有數據以來的最高值。
滬深股市今早低開，不過好快轉升，滬綜指低開０﹒２５％後有支持，半日升０﹒１９％，
報３２３３﹒０７點，深成指升０﹒１５％。創業板指數仍吐０﹒３６％。各板塊個別發展，煤
炭、鋰礦股造好，光伏、免稅股走低。
人民銀行連續第九日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平
２﹒１０％，今日完全對沖到期量。交投有所回暖，兩市半日成交６１１４億元，較上日同時段
水平增７﹒２％
新冠疫情反彈，海南省昨日（７日）再增５０４宗本土及無症狀感染個案，絕大部分個案都
集中於三亞市。海南全省昨日開始全民核酸檢測，三亞全市實行「臨時全域靜態管理」，估計有
八萬多名遊客滯留三亞。受波及的陵水縣、儋州市、萬寧市等亦陸續實行臨時全域靜態管理。
＊煤炭股逆市上揚，陝西煤業急升近７％＊
官媒建議支持煤電企業紓困，煤炭、電力股逆市揚。陝西煤業（滬：６０１２２５）急升
６﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）飆升７﹒２％，中煤能源（滬：６０１８９８）彈
２﹒８％，國電電力（滬：６００７９５）升３﹒８％，中國神華（滬：６０１０８８）揚近
２％，華電國際（滬：６０００２７）升１﹒４％，華能國際（滬：６０００１１）升０﹒９％
。
中信證券稱，成本支撐下，下半年鋰價上漲的確定性較高。鋰精礦價格大漲使得鋰原料保障
的重要性不斷提升，鋰礦股震盪走強，西藏城投（滬：６００７７３）漲停，報２２﹒３１元；
金銀河（深：３００６１９）飆升９％，中礦資源（深：００２７３８）揚５﹒８％，鞍重股份
（深：００２６６７）升４﹒４％，西藏礦業（深：０００７６２）升２﹒３％，江特電機
（深：００２１７６）升３﹒６％。
＊海南三亞封控升級，免稅股集體走低＊
中國結算最新數據顯示，７月Ａ股市場新增投資者數為１１３﹒２１萬，環比下滑
１４﹒９％，降至自去年１１月以來近９個月的谷底。券商股逆市向下，山西證券
（深：００２５００）急跌２％，紅塔證券（滬：６０１２３６）跌１﹒３％，哈投股份
（滬：６００８６４）跌１﹒２％，南京證券（滬：６０１９９０）、華鑫股份
（滬：６００６２１）跌近１％。
海南省新冠疫情升溫，旅遊熱點城市三亞市實行臨時性全域靜態管理。免稅概念股集體走低
，在當地有免稅店業務的中國中免（滬：６０１８８８）急跌４﹒８％，報１８９﹒４５元。凱
撒旅業（深：０００７９６）跌２﹒２％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌１﹒２％，海南發
展（深：００２１６３）跌０﹒８％，嶺南控股（深：０００５２４）跌０﹒１％。（ｃａ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動