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AH股新聞

08/08/2022 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日轉升０﹒１９％，７月份出口增速創今年高

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署７日公布，按美元計價，７月份出口同比增長
１８％，優於預期的增１５％，且增速創今年以來高點；進口２３１７億美元，增長２﹒３％，
遜於預期；貿易順差１０１２﹒６億美元，擴大８１﹒５％，超過６月創下的記錄，是自
１９８７年有數據以來的最高值。
　　滬深股市今早低開，不過好快轉升，滬綜指低開０﹒２５％後有支持，半日升０﹒１９％，
報３２３３﹒０７點，深成指升０﹒１５％。創業板指數仍吐０﹒３６％。各板塊個別發展，煤
炭、鋰礦股造好，光伏、免稅股走低。
　　人民銀行連續第九日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平
２﹒１０％，今日完全對沖到期量。交投有所回暖，兩市半日成交６１１４億元，較上日同時段
水平增７﹒２％
　　新冠疫情反彈，海南省昨日（７日）再增５０４宗本土及無症狀感染個案，絕大部分個案都
集中於三亞市。海南全省昨日開始全民核酸檢測，三亞全市實行「臨時全域靜態管理」，估計有
八萬多名遊客滯留三亞。受波及的陵水縣、儋州市、萬寧市等亦陸續實行臨時全域靜態管理。
　
＊煤炭股逆市上揚，陝西煤業急升近７％＊
　
　　官媒建議支持煤電企業紓困，煤炭、電力股逆市揚。陝西煤業（滬：６０１２２５）急升
６﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）飆升７﹒２％，中煤能源（滬：６０１８９８）彈
２﹒８％，國電電力（滬：６００７９５）升３﹒８％，中國神華（滬：６０１０８８）揚近
２％，華電國際（滬：６０００２７）升１﹒４％，華能國際（滬：６０００１１）升０﹒９％

　　中信證券稱，成本支撐下，下半年鋰價上漲的確定性較高。鋰精礦價格大漲使得鋰原料保障
的重要性不斷提升，鋰礦股震盪走強，西藏城投（滬：６００７７３）漲停，報２２﹒３１元；
金銀河（深：３００６１９）飆升９％，中礦資源（深：００２７３８）揚５﹒８％，鞍重股份
（深：００２６６７）升４﹒４％，西藏礦業（深：０００７６２）升２﹒３％，江特電機
（深：００２１７６）升３﹒６％。
　　
＊海南三亞封控升級，免稅股集體走低＊
　
　　中國結算最新數據顯示，７月Ａ股市場新增投資者數為１１３﹒２１萬，環比下滑
１４﹒９％，降至自去年１１月以來近９個月的谷底。券商股逆市向下，山西證券
（深：００２５００）急跌２％，紅塔證券（滬：６０１２３６）跌１﹒３％，哈投股份
（滬：６００８６４）跌１﹒２％，南京證券（滬：６０１９９０）、華鑫股份
（滬：６００６２１）跌近１％。
　　海南省新冠疫情升溫，旅遊熱點城市三亞市實行臨時性全域靜態管理。免稅概念股集體走低
，在當地有免稅店業務的中國中免（滬：６０１８８８）急跌４﹒８％，報１８９﹒４５元。凱
撒旅業（深：０００７９６）跌２﹒２％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌１﹒２％，海南發
展（深：００２１６３）跌０﹒８％，嶺南控股（深：０００５２４）跌０﹒１％。（ｃａ）

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