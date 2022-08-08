《海納智見》７月初市場調整以來，下跌的行業主要分為兩大類：一是地產鏈相關行業受「

停貸」風波影響下跌；二是消費行業受到疫情反覆影響也明顯下跌。此外，成長板塊如汽車、電

力設備、通訊等由於與地產、疫情關聯性較弱，回調幅度均較小。回調源於對基本面的擔憂，關

鍵仍在地產。當前宏觀經濟還處在弱復甦階段，經濟指標回升速度較為平緩，地產「停貸」事件

和各地疫情的擾動，使得市場開始擔憂經濟復甦或被打斷。隨著各地疫情逐步得到控制，疫情對

基本面的影響可能只是階段性的。地產「停貸」事件是市場擔憂的主要來源。根據奧維雲網，７

月下旬全國已經有超過３２０個樓盤的購房者聯名停貸，涉及２０個省份。今年已有近１４００

個住宅項目確認延期完工，三線以上城市為重災區。停貸潮的蔓延給本就恢復艱難的地產以沉重

的打擊，購房者對於房企的信任危機導致期房預售愈發困難，給房企本就緊張的資金鏈帶來更大

的壓力，引發投資者對於地產產業鏈風險蔓延的憂慮。此外，地產下行也將間接影響消費和投資

，加劇了投資者對於基本面的擔憂。



地產鏈佔比大，短期需保交樓穩信心。１９９８年後中國居民住房需求集中釋放，房地產鏈

逐步成為經濟支柱產業。對於居民資產和政府收入，房地產的地位舉足輕重，當前房產在中國居

民資產中佔比近六成，房地產相關的土地出讓收入也是地方政府收入重要來源。地產及地產相關

產業在中國經濟中佔比接近三分之一。儘管產業結構升級階段，中國主導產業也正從工業、地產

業轉向信息＋服務業，但目前新興產業在經濟中佔比較小，地產及相關產業在中國經濟中的重要

性仍然非常突出。２２年至今地產行業基本面仍在下行中，６月地產銷售在疫情後需求釋放影響

下有所回暖，但７月停貸事件導致居民購房意願轉弱，地產銷售數據大幅下滑。７月２８日中央

政治局對「停貸」事件做出了回應，後續需要持續關注是否有具體政策措施出台，實現保交樓，

穩定市場預期和購房者情緒，推動地產銷售見底企穩。



若將７月以來市場經歷的調整定性為倒春寒，幾個因素仍需要消化。一是地產停貸事件，二

是國內通脹抬頭，三是中報數據需要消化，四是外部風險需要關注。從調整時空來看，這次倒春

寒可能未完。倒春寒並不會改變市場中期向上的大趨勢，從投資時鐘和牛熊周期角度分析，市場

４月低點是３－４年一次的大底，要保持耐心、戰略上樂觀。行業上，以高景氣成長為主，兼顧

必需消費品。新能源車方面，若銷售持續放量，將支撐行業進一步表現。光伏方面，若矽料價格

回落，國內外支持政策對裝機量帶來超預期的邊際變化，那光伏景氣度也將進一步上行。除了光

伏和新能源車，成長中還可關注數字經濟相關領域，原因在於穩增長背景下相關領域基建投資不

斷加碼。此外，兼顧必需消費，豬價上行將推動活豬養殖鏈盈利回升；疫後需求修復疊加長期行

業高壁壘，２２Ｑ２公募基金對醫藥行業的超配比例已降至１３年新低，醫藥的性價比已經凸顯

。



風險提示：國內疫情惡化影響國內經濟；美國經濟硬著陸影響全球經濟。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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