《經濟通通訊社８日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒２２％，報８６４７﹒１１點，上證

３８０指數半日升０﹒４８％，報６０７９﹒４２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１０﹒６９億元，用９﹒３１億

元或１﹒８％。

據官媒《人民日報》引述中國電力企業聯合會有關負責人報道，建議切實有效增加電煤有效

供應、強化中長期合同機制的同時，完善相關政策支持煤電企業紓困。此外，首７月進口煤均價

每噸漲超九成。煤炭股上揚，陝西煤業（滬：６０１２２５）飆６﹒７％，兗礦能源

（滬：６００１８８）彈７﹒２％。

電力股跟隨微升，國電電力（滬：６００７９５）升３﹒８％，華電國際

（滬：６０００２７）升１﹒４％，華能國際（滬：６０００１１）升０﹒９％，川投能源

（滬：６００６７４）彈２﹒３％，長江電力（滬：６００９００）升０﹒５％，桂冠電力

（滬：６００２３６）升０﹒２％。

中國結算最新數據顯示，７月Ａ股市場新增投資者數為１１３﹒２１萬，環比下滑

１４﹒９％，降至自去年１１月以來近９個月的谷底。券商股普遍有沽壓，逆市向下，紅塔證券

（滬：６０１２３６）跌１﹒３％，南京證券（滬：６０１９９０）跌近１％，華鑫股份

（滬：６００６２１）、哈投股份（滬：６００８６４）跌約１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

