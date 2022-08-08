《經濟通通訊社８日專訊》據官媒《人民日報》引述中國電力企業聯合會有關負責人報道，

仍有超過一半以上的煤電企業處於虧損狀態，部分企業現金流緊張，建議切實有效增加電煤有效

供應、強化中長期合同機制的同時，完善相關政策支持煤電企業紓困。

全國電力供需總體緊平衡，華東、華中、南方區域部分省份用電高峰時段電力供需偏緊，華

北、東北、西北區域電力供需基本平衡。隨著重點電源、輸電通道的陸續投產，局部地區電力供

需緊張的局面會逐步得到改善。該負責人建議，減少非計畫停機、受阻情況，保障機組穩發滿發

，最大限度挖掘各品類電源頂峰發電潛力；增加跨省跨區電力交易；完善需求響應價格補償機制

。

此外，首７月進口煤均價每噸漲超九成。海關總署７日公布數據顯示，首７月進口煤

１﹒３９億噸，同比減少１８﹒２％，進口均價每噸１０３７﹒９元人民幣，上漲９３﹒２％。

煤炭股今早逆市上揚，陝西煤業（滬：６０１２２５）揚１﹒７％，兗礦能源

（滬：６００１８８）彈１﹒３％，中煤能源（滬：６０１８９８）升１﹒３％，中國神華

（滬：６０１０８８）升０﹒３％，淮北礦業（滬：６００９８５）升１﹒２％，山西焦煤

（深：０００９８３）升１﹒２％，平煤股份（滬：６０１６６６）升逾１％，潞安環能

（滬：６０１６９９）升０﹒６％。

電力股跟隨微升，國電電力（滬：６００７９５）升２﹒４％，華電國際

（滬：６０００２７）升１﹒８％，華能國際（滬：６０００１１）升１﹒２％，川投能源

（滬：６００６７４）彈０﹒８％，長江電力（滬：６００９００）升０﹒７％，桂冠電力

（滬：６００２３６）升０﹒７％，龍源電力（深：００１２８９）升０﹒４％，華能水電

（滬：６０００２５）升０﹒１％。（ｊｔ）

