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AH股新聞

08/08/2022 13:55

《Ａ股焦點》據報ｉＰｈｏｎｅ１４或於下月上市，蘋果概念股走強

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》報道，蘋果已經開始錄制９月的虛擬發布會，發布會
或將於９月１３日舉行，屆時有望發布新款ｉＰｈｏｎｅ　１４、Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ　
Ｓｅｒｉｅｓ　８和新「耐用版」Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ。
　　報道表示，按照蘋果的慣例，這次發布會之後的ｉＰｈｏｎｅ　１４系列將會在９月２３日
上市。９月的發布會將專注於新的ｉＰｈｏｎｅ和Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ，而１０月的第二場
發布會將專注於Ｍａｃ和ｉＰａｄ。
　　據內媒引述供應鏈消息報道，ｉＰｈｏｎｅ　１４標準版這次並不會漲價，依然維持前代的
５９９９元（人民幣．下同）起步價。而ｉＰｈｏｎｅ　１４　Ｐｒｏ系列兩款機型，這次將大
概率迎來漲價，其中ｉＰｈｏｎｅ　１４　Ｐｒｏ預計售價８９９９元起步，ｉＰｈｏｎｅ　
１４　Ｐｒｏ　Ｍａｘ預計９９９９元起步。
　　Ａ場蘋果概念股走強，立訊精密（深：００２４７５）漲２﹒４％，橫店東磁
（深：００２０５６）升２﹒２％，當升科技（深：３０００７３）升１﹒９％，大族激光
（深：００２００８）揚１﹒４％，長電科技（滬：６００５８４）升０﹒７％，京東方Ａ
（深：０００７２５）升０﹒３％。（ｊｔ）

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