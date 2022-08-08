【ＦＯＣＵＳ】官方製造業ＰＭＩ「新出口訂單」分項指數連續收縮１５個月，無礙中國７

月出口數據再次意外放閃，按年增速加快至今年最高，顯示產業競爭力和外需韌性。但另一邊廂

，史上首次突破千億美元的貿易順差，又折射內需乏力，經濟難言走出困境。



＊地區此消彼長，價格主導金額＊



海關總署周日（７日）公布，７月出口以美元計按年增１８％（預期：１５％）；先行指標

紅燈頻閃，但出口表現卻一而再再而三大勝預期，何解？

拋開沃爾瑪、好士多等大型零售商庫存積壓，拖累中國７月對美國出口增速從６月的１９％

大幅放緩至１１％，惟當月對歐盟、東盟、俄羅斯出口增速分別加速至２３％（６月為１７％）

、３３％（６月為２９％）、２８％（６月為１６％）。此消彼長或體現歐盟面對能源危機，對

中國部分新能源產品的需求上升；東盟逐漸開放後，對中國原材料和中間品的需求上升；俄羅斯

面臨西方制裁，對中國商品的需求上升。

出口數據靚麗的另一因素則是價格拉動，最明顯的例子是稀土，７月出口數量按月跌近

１５％，但金額卻反增近２１％。此外，鞋靴、鋼材、汽車的出口額增速亦齊高於出口量增速。



＊紀錄順差似未能通過工資反饋＊



跟出口表現看起來仍氣勢如虹相比，進口持續疲弱，７月按年增２﹒３％（預期：３﹒７％

），雖較６月的１％邊際改善，但仍錄２０２０年１０月以來第三低。

內需不振加上大宗商品價格高企，大豆、原油、天然氣、鐵礦砂、鋼材、集成電路的進口量

全數按年下跌；但煤炭進口量就按月激增２４％，或是為了應對夏季用電高峰需求。

Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ 追踪數據顯示，當月從俄羅斯進口的海運煤炭達７３８萬噸紀錄新高。

值得留意的是，中國２０２１年全年以及今年６月、７月接連錄得創紀錄的貿易順差，卻似

乎未能通過工資循環反饋到國內消費以及進口數據上。另據商務部研究院國際市場研究所指，出

口加速的功臣，實際包括政府對中小企的特別救助和減稅、人民幣貶值、航運成本大降等。

供給側的刺激效應能維持多久，需求側又何時能復甦？觀察進出口數據變動，無疑是最好的

晴雨表。

