《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》近日河北廊坊市公布的《關於支持房地產業

良性循環和健康發展的六條措施》明白卡顯示，取消戶籍、社保（個稅）等不適應當前房地產市

場形勢的限制性購房條件。根據政策明白卡，對招才引智高端人才、招商引資企業高管、北京非

首都功能疏解隨遷人員購買首套時，按照本地戶籍對待。對「北三縣」和環雄安新區周邊縣（市

）等重點區域，取消非本地戶籍居民家庭的住房限售年限要求。

２０２２年６月１７日，廊坊市政府官網曾公布《關於支持房地產業良性循環和健康發展的

六條政策措施》。只不過，當時第一條措施並未對外公布，而是「略」過。其他五條政策措施包

括，進一步降低住房公積金貸款首付比例，繳存職工使用住房公積金貸款購買家庭首套自住住房

的，首付款比例不低於２０％；對引進的高端人才，各地可結合實際，在其購買首套自住住房時

給予補貼，並提高住房公積金最高貸款額度；等等。

廊坊市作為環京城市之一，２０１６年，環京樓市火熱。不到一年時間，包括廊坊在內的環

京區域房價基本翻倍，燕郊新房單價達到４００００元人民幣以上。２０１７年，廊坊開始限購

，要求非本地戶籍購房需要３年連續社保或個稅。北京購房人群大幅減少，市場成交規模急速回

落，部分小區樓價亦出現「膝斬」。

