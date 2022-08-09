《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」

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今年以來，疫情形勢延宕反復，國際環境複雜嚴峻，國內改革發展穩定任務更趨艱巨繁重。國家

主席習近平在引領高效統籌疫情防控和經濟社會發展的述評中提到，「疫情要防住、經濟要穩住

、發展要安全，這是黨中央的明確要求。」



抓好政策落地見效，全力穩住外貿外資基本盤

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商務部部長王文濤日前在江蘇省蘇州市開展調研時表示，商務部將繼續抓好各項政策落實，全力

穩住外貿外資基本盤，用好現有機制和專班，加強服務保障，會同有關部門和地方為外貿外資企

業排憂解難、支持經營發展。



擴大港口有效投資，緊盯重大項目建設

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交通運輸部副部長趙沖久在中國港口協會組織召開的大型港口企業主要負責同志座談會上表示，

加快建設世界一流港口，促進產業鏈供應鏈穩定暢通。積極擴大港口有效投資，緊盯重大項目建

設。





《上海證券報》



疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全

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今年以來，疫情形勢延宕反復，國際環境複雜嚴峻，國內改革發展穩定任務更趨艱巨繁重。國家

主席習近平在引領高效統籌疫情防控和經濟社會發展的述評中提到，「疫情要防住、經濟要穩住

、發展要安全，這是黨中央的明確要求。」



上海這十年：ＧＤＰ位列全球城市第四位

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２０１２年至２０２１年的１０年間，上海全市生產總值從２﹒１３萬億元（人民幣．下同）增

長到４﹒３２萬億元，位列全球城市第四位；人均ＧＤＰ從１﹒４２萬美元增加到２﹒６９萬美

元，達到上中等發達國家水平。



央地合力穩投資一批ＰＰＰ項目落地

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作為穩投資、撬動社會資本的重要手段，有關部門今年針對ＰＰＰ（政府和社會資本合作）領域

出台了多個鼓勵支持政策，一批ＰＰＰ重大項目也在穩步推進。。





《證券時報》



習近平就古巴發生儲油罐燃爆事故向古巴主席致慰問電

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國家主席習近平８日就古巴發生儲油罐燃爆事故向古巴國家主席迪亞斯－卡內爾致慰問電。習近

平表示，我謹代表中國政府和中國人民，並以我個人的名義，向遇難者表示深切的哀悼，向遇難

者家屬和傷者致以誠摯的慰問。中方願為古方提供幫助。



公募基金築牢資本市場壓艙石

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中國公募基金行業自１９９８年萌芽破土至今，已經走過二十四個春秋。最新數據顯示，中國公

募基金產品總數量已經超過１００００隻，管理規模合計達２７萬億元，兩項核心數據穩步上升

，行業發展日新月異。



交通部重磅發文，自動駕駛有規可循了

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交通運輸部８日發布《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》，旨在適應自動駕駛技術發展

的趨勢，鼓勵和規範自動駕駛汽車在運輸服務領域應用，進一步保障自動駕駛汽車的運輸安全。

（ｌｃ）

