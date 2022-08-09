《經濟通通訊社９日專訊》中金分析指出，近期Ａ股震盪偏弱的特徵符合預期。上周以來，

中國市場面臨的不確定性和複雜性有所提升，向前看在國內增長復甦彈性有限、政策對經濟基本

面修復和地產等風險處置事件仍在落實、區域形勢不確定性等背景下，市場短期仍可能維持震盪

偏弱的格局，要注意把握節奏和靈活性，穩而後進。

考慮到經歷７月初至今指數持續回調後，上證指數和滬深３００指數的２０２２年預期市盈

率回落到１０﹒８倍和１０﹒５倍，整體市場估值重新回到歷史相對低位水平，中線價值再度逐

步具備，對中期市場也不宜過度悲觀。

配置上，以低估值、與宏觀關聯度不高或有政策支持的領域為主，近期上游價格已經大幅回

調，逐步開始關注中下游產業可能出現的修復。成長風格在近期連續反彈後，性價比在減弱，需

要綜合關注景氣度與估值做結構性配置。（ｄｗ）



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