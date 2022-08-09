《神州經脈》新一波疫情隨著暑假出行在內地多城爆發，暫沒發生嚴重影響，滬深股市今早

小幅低開，盤中受能源板塊帶動轉升，午後半導體強勁Ｖ彈，但養殖及醫藥股領跌，加上權重板

塊偏弱，滬綜指全日僅升０﹒３２％，連升第四日，收報３２４７﹒４３點，深成指升

０﹒２４％，創業板指則升０﹒７１％。

人民銀行連續第１０日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，完全對沖到期量

。兩市全日成交９５３０億元，和上日（８日）水平相若。

內媒《證券日報》頭版文章引述仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟報道，考慮到通膨壓力

有可能在三四季度拾級而上、其他主要經濟體可能繼續維持加息的基本政策立場，下半年中國全

面降息降準的可能性較低，不過貸款市場報價利率（ＬＰＲ）仍有可能出現非對稱下調。

標普全球評級發表最新報告稱，在經濟增長和房地產銷售放緩的背景下，中國地方政府

２０２２年的赤字規模將會擴大。標普已將中國２０２２年的ＧＤＰ增速預期由４﹒２％下調至

３﹒３％，並預計房地產銷售規模將下降三分之一。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國在美國眾議院議長佩洛西訪台後在台海周邊軍演，美國總統拜登對此表示不擔心台灣

，但對中方這麼大動作感到關切，不過他相信北京在進行一系列軍事演習後，不會再採取更多行

動。據《路透》報道，這是佩洛西訪台以來，拜登首次就台灣議題公開發表評論。美國副國防部

長卡爾強調，華府對台灣政策，以及一中政策不變，批評北京對佩洛西訪台的反應是製造危機，

企圖脅迫台灣及國際社會，美軍會繼續在包括台灣海峽在內，國際法允許的任何地方行動、飛行

和航行。新加坡總理李顯龍在國慶獻詞中，談及中美關係。他指，在新加坡周圍，風暴正在形成

，中美因為棘手的議題，猜疑很深，接觸有限，關係正在惡化，短時間內不可能改善，而誤判及

意外都可輕易令情況變得更差。中國政府因應美國眾議院議長佩洛西訪台，上周宣布取消或暫停

中美八項交流同合作，包括暫停兩國禁毒合作。美國白宮國家藥物管制政策辦公室主任古普塔對

此表示失望，指鴉片類藥物芬太尼每５分鐘奪去一條生命，中方拒絕合作將販運這些非法藥物的

人繩之於法，是不能接受，影響將遍及全球。



２﹒ 解放軍東部戰區今日繼續位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織聯合封控和聯

合保障行動。惟根據原計劃，東部戰區實戰軍演於８月４日１２點開始，至８日早上１０時結束

。據《路透》引述台灣方面的知情人士稱，今早約有２０艘解放軍及台灣軍艦持續在海峽中線活

動，其中部分解放軍軍艦跨越中線，另有數艘解放軍軍艦持續在台灣東部外海活動。另一邊廂，

台灣軍隊今在屏東進行反登陸的射擊演習，區域與解放軍演訓的範圍甚至有小部分重疊，被認為

是反制動作。但台灣方面強調這演習是年度訓練，早在７月時就已經公告，外界不必過度解讀。

解放軍周一（８日）宣布在台灣周邊海域和空域進行新的演習，但沒有提供具體地點，也沒有發

布新的飛航公告。在台灣，外交部今早召開記者會指出，解放軍在台灣周邊實施軍演已嚴重違反

國際法，並妨礙全世界最繁忙的航運路線之一，此亦破壞台海中線的默契。吳釗燮稱，解放軍的

演習是長久以來準備的劇本，佩洛西訪台只是一個「小小的藉口」。軍演的企圖是威嚇擾亂台灣

的民心士氣。



３﹒ 內地昨日新增逾８００宗本土陽性個案。海南省新冠疫情持續擴大，繼三亞市後，五指山

也要實施全域靜態管理措施，當局爭取在周五（１２日）前實現社會面清零。當局表示海南疫情

處於快速增長期，社區傳播風險較高，疫情形勢複雜嚴峻，爭取在周五前實現社會面清零的目標

，將會守好機場、港口等離島關口。據《央視》報道，今天下午３點左右開始，三亞鳳凰國際機

場將執行三班包機運送滯留旅客出島，分別前往西安，成都和上海。疫情在旅遊熱點城市升溫，

繼海南之後，西藏、新疆、廈門等地先後爆發疫情。其中，西藏連續９２０天「零新增」紀錄被

打破，拉薩市周日（７日）在重點人員核酸檢測中發現１８名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員，

布達拉宮即日起暫停對外開放。新疆伊犁州昨日（８日）新增無症狀感染者１２３宗，伊寧市、

伊寧縣和尼勒克縣均已啟動「熔斷」機制，在當地的遊客要按照相關規定落實防疫措施，接受隔

離管控，待符合返程要求後安排返程。廈門市９日０時至１２時亦新增３宗確診病例，鼓浪嶼部

門景區、場所暫停開放。



４﹒ 國家網信辦近日會同公安部，深入清理網上涉詐有害信息，精準提示潛在受騙群眾，從嚴

從重打擊不法分子，維護未成年人財產安全和身心健康。網信辦有關負責人表示，一些網站平台

還存在責任認識不到位、制度機制不完善等問題。ＱＱ、快手（０１０２４）等社交類平台、短

視頻平台要落實信息內容管理要求，持續排查處置涉詐信息、群圈、帳號；建立完善帳號監測預

警機制，及時發現和處置異常帳號，落實帳號實名登記制度；建立完善涉詐舉報機制，及時處置

和反饋網民涉詐舉報；對現有應用、業務、技術進行安全評估，對不符合要求的進行整改。網信

辦亦稱，將持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和

帳號自查自糾力度。微博（０９８９８）、百度（０９８８８）等網站平台根據用戶協議，關閉

＠ＩＣＥ暴雪創始人、＠幣圈爆爺等１﹒２萬個違規用戶帳號，清理「投資比特幣輕鬆賺錢」等

違規信息逾５﹒１萬條。



５﹒ 深圳銀保監局近日發布１７張行政處罰信息公開表。此次被罰的機構包括中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）深圳市分行、國家開發銀行深圳市分行、廣州銀行深圳分

行和杭州銀行（滬：６００９２６）深圳分行。四家銀行合計被罰１３７０萬元；同時，１３名

相關負責人受到處罰，其中４人被終身禁業，１人被取消高管任職資格３年。此外，深圳證監局

發布公告，對招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）及中山證券採取出具警示函措施。

另據《上海證券報》獨家獲悉，銀保監財險部近日下發《關於部分財險公司短期健康保險業務中

存在問題及相關風險的通報》指出，近期，在對部分公司短期健康險業務開展日常監管和非現場

監測過程中，財險部及相關銀保監局發現部分公司短期健康險業務急速增長，且基本集中於同一

類業務模式。在上述業務中，公司通過與有關機構合作，使用短期健康險產品實際承擔已確診客

戶發生頻次確定、損失程度確定的醫療費用支出，異化了保險業務，使保險或然事件成為必然事

件。針對上述問題，財險部將會同相關銀保監局對相關公司採取監管措施。



６﹒ 乘聯會數據顯示，７月新能源乘用車零售銷量達到４８﹒６萬輛，同比增長１１７﹒３％

，環比下降８﹒５％，１－７月形成「Ｗ型」走勢。１－７月新能源乘用車國內零售２７３﹒３

萬輛，同比增長１２１﹒５％。７月新能源乘用車出口４﹒９萬輛，特斯拉中國產汽車７月出口

量達１９７５６輛。７月新能源車國內零售滲透率２６﹒７％，較２０２１年７月１４﹒８％的

滲透率提升１１﹒９個百分點。７月新能源乘用車市場創歷史新高，比亞迪純電動與插混雙驅動

夯實自主品牌新能源領先地位；以奇瑞集團與廣汽集團為代表的傳統車企在新能源板塊表現相當

突出。乘聯會指出，２０２２年中國新能源車總體進度已經超過乘聯會去年末５５０萬輛乘用車

的預測，因此謹慎的看，目前需要調高新能源乘用車預測５０萬輛到６００萬輛，四季度初仍可

能調高預測。目前油價持續高位，有利於新能源車的增長。



７﹒ 南韓外長朴振昨日（８日）啟程前往中國，展開就任以來首次訪華之旅，亦是尹錫悅政府

上任後首次派高官訪華。朴振今日將在青島與中國國務委員兼外長王毅舉行會談，預料探討雙邊

關係、北韓局勢、地區和國際問題等。據《韓聯社》報道，南韓決定參加晶片四方聯盟的預備會

議，朴振此行將致力於消除北京政府的誤解。朴振強調，中國是南韓最大的貿易夥伴，也是南韓

在供應鏈方面的重要合作對象。南韓有必要與中方就穩定管理供應鏈溝通對話，他將與中方就此

協商。此外，外界關注雙方會否談及美國眾議院議長佩洛西訪台後台海緊張局勢加劇。南韓近期

曾在國際會議上表示，台海地緣政治衝突不斷加深，恐怕導致區內政治和經濟動盪，對朝鮮半島

和平穩定也產生負面影響。中韓外長預料亦會談及半導體供應鏈合作，及部署「薩德」反導彈系

統等。



８﹒ 貝殼研究院早前發布《２０２２年中國主要城市住房空置率調查報告》。結果顯示，內地

２８個大中城市平均住房空置率為１２％，處於相對較高區間。涉及本次調查的城市中，僅有９

個城市處於合理區間，大部分城市處於１０％－１５％，南昌、廊坊、佛山、重慶、武漢空置率

則在１５％以上，其中南昌為２０％，廊坊為１９％。深圳、北京、上海空置率最低，均在７％

以下。貝殼認為，一定程度的住房空置率是合理且有必要的，但過高時值得警惕。當房價下跌預

期較強時，大量空置房屋進入存量房市場會導致短期供給激增，加劇供求失衡而放大房價下跌風

險。今年部分城市二手房新增掛牌房源激增，一定程度上是空置住房多的體現。此外，在延宕數

月後，富力地產（０２７７７）經審核的２０２１年年報終於露面。期內，公司錄虧損擴大至

１６５億元。值得關注的是，富力地產在公告中表示，截至２０２１年末，公司銀行借款、境內

債券、優先票據及其他借款（包括在預提費用及其他應付款者）總額為１３７１﹒７１億元，若

干本金總額為２９８﹒８３億元的銀行及其他借款已違約或交叉違約。此外，集團因各種原因遭

多方起訴。



９﹒ 美國７月ＣＰＩ數據周三（１０日）公開前夕，美元周一（８日）回軟。人民幣中間價反

彈逾百點，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５２點子，全日漲６０點，收報６﹒７５４２。交易員

稱，地緣局勢雖未直接對人民幣匯率形成擾動，但台海一旦發生意外，人民幣仍可能受到影響。

她們並表示，目前市場聚焦本周美國的通脹數據，任何超預期的數據都可能加劇市場波動，長端

掉期波動也會隨之加大，不過中美利差對人民幣匯率的聯動下降，人民幣或繼續維持區間運行。

中金公司指出，受歐美暑期休假的影響，８月期間匯率市場整體交易量較少，匯率波動性較低，

本周人民幣匯率或維持在６﹒７－６﹒８區間橫向波動。中金並表示，在衰退擔憂和金融條件收

緊的條件下，美元短期料仍將會受到避險邏輯的支持。但鑒於美國聯儲局已經和其他主要央行一

樣放棄了對利率的前瞻指引，而市場目前也對經濟數據的反應更為敏感，預計外匯市場的波動性

會明顯放大。（ｗｌ）

