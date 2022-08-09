《鍾之日記》８月９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美股抽高後回落，標指與納指倒跌收市，香江魚缸今早表現反覆，恒指曾挫近兩百點，

市場傳出港府考慮豁免內地人在香港購買物業的「雙倍印花稅」（ＤＳＤ），刺激地產股急升，

加上Ａ股止跌回升，港股一度倒升逾兩百點，終場企穩兩萬點大關。

恒指低開６點，報２００３９，早段反覆走弱，最低見過１９８５６，跌１８９點，地產股

抽高帶動下，恒指曾升逾２００點，曾見２０２５０日高位。財政司司長辦公室急澄清，政府並

無撤ＤＳＤ相關討論，恒指回落，收市跌４２點或０﹒２％報２０００３。國指跌２６點或

０﹒３９％，報６７９４點；科指跌４０點或０﹒９３％，報４２９５。大市全日成交

８２１﹒８４億元。

東方海外國際（００３１６）插６％，為表現最差藍籌。碧服（０６０９８）彈４﹒１％，

為表現最好藍籌。



＊內地旅遊熱點城市爆疫，滬指抗跌四連升＊



新一波疫情隨著暑假出行在內地多城爆發，暫沒發生嚴重影響，滬深股市今早小幅低開，盤

中受能源板塊帶動轉升，午後半導體強勁Ｖ彈，但養殖及醫藥股領跌，加上權重板塊偏弱，滬綜

指全日僅升０﹒３２％，連升第四日，收報３２４７﹒４３點，深成指升０﹒２４％，創業板指

則升０﹒７１％。

人民銀行連續第１０日進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，完全對沖到期量。兩市全日

成交９５３０億元人民幣，和上日（８日）水平相若。

內地新冠疫情在旅遊熱點城市升溫，繼海南、新疆之後，西藏連續９２０天「零新增」紀錄

被打破，拉薩市部分地區封城，最新疑爆發疫情的地方為沿海旅遊城市福建廈門，鼓浪嶼、北辰

山等景區暫停對外開放。海南省委書記沈曉明提出全省要堅定必勝信心，爭取周五（１２日）前

實現社會面清零。三亞鳳凰國際機場今天下午將執行三班包機運送滯留旅客出島，分別前往西安

，成都和上海。

標普全球評級發表最新報告稱，在經濟增長和房地產銷售放緩的背景下，中國地方政府

２０２２年的赤字規模將會擴大。標普已將中國２０２２年的ＧＤＰ增速預期由４﹒２％下調至

３﹒３％，並預計房地產銷售規模將下降三分之一。



＊政府澄清未有放寬ＤＳＤ，地產股升幅急縮＊



全日表現最突出為本地地產股，行政會議召集人葉劉淑儀接受彭博電視訪問稱，香港考慮對

內地購房者免徵雙倍印花稅（ＤＳＤ）提振經濟，以扭轉人才流失局面。葉劉淑儀稱，內地專業

人士一直要求可在取得香港永久居民權之前可取消雙重印花稅，「這是一籃子的考慮措施，政府

肯定在思考」。葉劉淑儀言論刺激本港地產股即彈高，不過財政司司長辦公室隨即急澄清沒有相

關討論，並明確沒有任何相關計劃。葉劉其後亦再解釋有關建議是新民黨的意見，將會在《施政

報告》諮詢期間提出。

撤ＤＳＤ空歡喜，本地地產股午後升幅急收窄，新世界（０００１７）升２﹒５％，新地

（０００１６）升２﹒１％，長實（０１１１３）升２％，恒地（０００１２）升０﹒７％，信

置（０００８３）升１％。

有地產股分析師認為，若免除內地買家的雙重印花稅，而內地買家買樓的目的是自住，也屬

合理舉措，預期來港１至２年的內地人最能受惠，相信需求增加下，有助穩定本港樓市，但實質

影響有多大，仍要視乎政府最終決定。

另外，內房企業債務危機久未平息，外電引述消息指，中國審計署正全面調研２０萬億元人

民幣的信託產業，近一個多月檢查至少２０家信託公司帳目，包括五大信託公司，評估行業對金

融系統穩定的潛在風險。

不過內房個別發展，碧桂園（０２００７）、潤地（０１１０９）連跌２日，齊齊再跌

０﹒８％。中海外（００６８８）跌近１％，龍湖（００９６０）升１％。



＊中聯通派息大增，惟大行未籲增持＊



中聯通（００７６２）公布，上半年中期純利１０９﹒５７億元人民幣，按年升

１９﹒５３％，每股基本盈利０﹒３６元人幣，派發中期息１６﹒５分，按年增３７﹒５％。期

內收入１７６２﹒６１億元人民幣，升７﹒３６％，ＥＢＩＴＤＡ為５１４億元人民幣，增長

３﹒９％，稅前利潤１３４﹒１６億元人民幣，升１８﹒８４％。

摩根大通發表研究報告指，聯通第二季服務收入增長放緩，因為封城措施阻礙了移動及固網

服務的營運；ＥＢＩＴＤＡ利潤率繼續因研發及網絡營運支出大幅上升而受壓，不過盈利增長維

持像樣。該行維持其「中性」評級，目標價４﹒１元。值得留意的是，該行指聯通上半年其移動

業務客戶淨增量僅達到全年目標的２０％。

匯證發表研報指，聯通上半年業務令人鼓舞，特別是與網絡質量方面，開始縮窄與同業之間

的差距。儘管上半年股息有所改善，但聯通在股東回報方面仍然落後，又認為其業務能見度遜同

業；估計今年的股息支付率為５３％。匯證維持「持有」評級，目標價維持於３﹒９元。

聯通全日股價升４％，報３﹒９元，為今日表現第二佳的個股。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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